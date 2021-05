Gli smartphone Android sono da sempre un bersaglio privilegiato per i malintenzionati a causa del loro ecosistema molto più soggetto di altri a malware e virus.

Questo accade perché il robottino verde si basa su un tipo di linguaggio operativo e di programmazione più aperti e facili da “bucare”.

Un sistema classico attraverso il quale i malintenzionati riescono a penetrare nel sistema dei malcapitati è usando delle applicazioni che, come un vero Cavallo di Troia, trasportano software malevolo. Ma anche gli esperti di informatica non sono da meno. E c’è sempre da parte loro una grande attenzione a queste problematiche.

Programmi incriminati

Anche scaricando delle normalissime applicazioni dal Play Store, infatti, si può scatenare l’installazione di alcuni software dannosi. Creati apposta per danneggiare e rubare i dati sensibili custoditi nella memoria del cellulare.

Non solo, spesso è come se si stessero dando le “chiavi” del proprio smartphone ai malintenzionati proprietari delle suddette applicazioni. Ci sono 23 applicazioni Android che minacciano la sicurezza dei dati di migliaia di utenti nel Mondo.

In uno studio recentemente pubblicato dal Check Point Software si mettono in evidenza i rischi provenienti da alcune applicazioni gratuite presenti proprio sullo store di Google. Una vera e propria falla di sicurezza che però conta decine di milioni di download. Check Point Software consiglia la disinstallazione immediata di ciascuna di esse.

Dati raccolti senza il consenso

Installando e scaricando questi software e accettando i termini di utilizzo si finirebbe per fornire i propri dati personali agli hacker. I quali li utilizzano poi per diffondere malware, link phishing, notifiche fasulle e contenuti fake.

Addirittura, queste applicazioni contano milioni di download e lavorano sui propri database in tempo reale.

Alcune di esse: Astro Guru, iFax, Logo Maker, Screen Recorder, T’Leva. Come sempre, il consiglio degli Esperti di ProiezionidiBorsa è quello di tenere sempre il proprio smartphone aggiornato alle ultime patch di sicurezza. Nonché impostare l’autenticazione in due fattori. E non installare app non verificate sul Play Store.