La primavera è già arrivata da qualche settimana, ma le temperature sembrano ancora abbastanza incerte. Tuttavia, qualche raggio di sole inizia a fare capolino, le giornate si allungano e il profumo di fiori si diffonde in tutte le strade.

Quant’è bello vedere le magnolie che sbocciano, il colore sgargiante delle camelie e il candore del gelsomino. La primavera ha qualcosa in più rispetto alle altre stagioni, che risveglia in noi il bisogno di stare all’aria aperta e respirare a pieni polmoni.

E come coronare la bella primavera appena sbocciata se non con una visita in posti magici? Proprio così, posti magici che ci faranno sentire un po’ bambini e un po’ principi e principesse ma senza guardare un cartone animato.

Visitando i castelli d’Italia famosi in tutto il Mondo e apprezzati ogni anno da migliaia di turisti. Oggi, gli esperti di Viaggi di ProiezionidiBorsa illustreranno ai loro fidati Lettori alcuni tra i più belli della penisola, da ammirare in questo periodo.

Ci sentiremo come principi e principesse nei castelli più belli d’Italia da visitare allo sbocciare della primavera

Iniziamo dal famosissimo castello milanese, tanto amato dai turisti e dagli stessi milanesi: il Castello Sforzesco, tra i più grandi d’Europa. Nel cuore del capoluogo lombardo, è una delle sue principali attrazioni e non passa di certo inosservato. La sua cintura esterna è detta Ghirlanda e rappresenta la parte più antica della struttura, mentre il perimetro risulta circondato da un fossato privo d’acqua.

Scendiamo in Campania, dove troviamo il Castello aragonese d’Ischia. Situato in un isolotto, si collega al borgo di Ischia Ponte proprio attraverso uno speciale ponte in muratura.

Il castello ha fatto anche da set per alcune scene di un vecchio film degli anni ’50, il corsaro dell’isola verde.

Restiamo al Sud, ma stavolta spostiamoci in Puglia dove troviamo il Castel del Monte di Andria, voluto da Federico II. Si tratta di una fortezza insolita rispetto a quelle classiche, che probabilmente di fortezza ha ben poco. Difatti, la sua struttura e la sua posizione non risultano affatto adatte alla difesa e tantomeno all’attacco. La presenza delle sale da bagno fa pensare piuttosto che fosse un luogo dedicato alla cura e al benessere del corpo.

Andiamo ora al re dei castelli italiani, considerato da tanti il migliore della Nazione.

Il più bello di tutti

Al primo posto della nostra top 4 c’è il Castello di Miramare, a cui abbiamo già accennato in un precedente articolo. Si trova nella splendida Trieste, precisamente a Grignano, che dista pochi chilometri dal centro città.

Voluto da Ferdinando Massimiliano d’Asburgo, la sua bellezza non ha paragoni, anche grazie alla collocazione a picco sul mare ed al suo grande parco.

Se decideremo di visitarlo, ci sentiremo come principi e principesse che si godono la vista del mare e delle stanze nobiliari. Proprio come una di quelle favole che ci raccontavano da bambini e che avremmo tanto desiderato vedere dal vivo almeno una volta.

