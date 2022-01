Quando si fanno le pulizie di casa, per prima cosa, si riordina e si mette ogni cosa al suo posto. Sarà per abitudine o per comodità, ma ci sono alcuni oggetti che vengono sempre messi nella solita stanza. E addirittura anche nei soliti cassetti e armadi. Dove posizionare i vari oggetti è più che altro una questione pratica e di mera comodità. Eppure, molto spesso si compiono degli errori. Infatti, ci sconvolgerà ma oltre a spazzole, profumi e asciugamani abbiamo sempre sbagliato a tenere in bagno questi 5 oggetti.

Cosa troviamo nella stanza da bagno

La stanza da bagno è il luogo di casa adibito all’igiene personale e alla cura del corpo, alla salute e al benessere. Ovviamente, qui troviamo saponi e bagnischiuma, spazzolino e dentifricio. Ed ancora, shampoo e balsamo. Ma anche asciugamani, lamette, spazzole per capelli, trucchi e accessori per il make up. D’altra parte, è abbastanza ovvio, li mettiamo esattamente nella stanza in cui ci servono e dove li utilizziamo. Tuttavia, come spesso accade, le cose più ovvie e scontate non necessariamente sono anche quelle più giuste e corrette.

Entriamo nel dettaglio della questione. Le spazzole dei capelli sono piene di germi e si riempiono anche di polvere. Secondo le indicazioni, i profumi andrebbero conservati “in luoghi freschi, asciutti e lontani da fonti di luce”. La stanza da bagno è la zona di casa più esposta a umidità e cambi di temperatura. Meglio quindi conservare i profumi in camera da letto. Ancora meglio se nella loro scatola per ripararli anche dalla luce. Sempre a causa del fattore umidità, non dovremmo tenere in bagno neppure gli asciugamani puliti, freschi di bucato. Ma non è ancora finita.

Ci sconvolgerà ma oltre a spazzole, profumi e asciugamani abbiamo sempre sbagliato a tenere in bagno questi 5 oggetti

La mattina, dopo essersi lavate, le donne restano in bagno per truccarsi davanti allo specchio. Ombretti & C. non andrebbero però tenuti in bagno. Anche in questo, il nemico più grande è l’umidità, che potrebbe danneggiare i prodotti di make up ed anche i pennelli. Questi ultimi, tra l’altro, sono anche ricettacolo di polvere, germi e batteri. E spesso anche muffa.

Rimaniamo un momento nell’ambito beauty. Il vapore e il caldo che si creano in bagno, ad esempio quando ci facciamo la doccia, possono rovinare gli smalti per unghie, facendo loro perdere consistenza e addirittura alterandone il colore.

La lista continua

Meglio trovare un’altra collocazione anche a rasoio e lamette. Avendo parti metalliche, questi possono infatti arrugginirsi per la lunga esposizione a calore e umidità. Estrema attenzione anche per gli apparecchi elettrici come radio, phon, rasoi elettrici… Oltre al potersi rovinare facilmente sempre per via del fattore umidità, non dobbiamo dimenticare quanto siano pericolosi nel caso vengano a contatto con l’acqua!

Molte persone, infine, conservano anche i medicinali nella stanza da bagno. La maggior parte dei farmaci, però, si dovrebbe conservare in luoghi “freschi, asciutti e al riparo dalla luce”. È chiaro quindi che anche pillole e sciroppi si dovrebbero tenere altrove.