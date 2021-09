È il momento di aprire il taccuino dove sono appuntati i prossimi trend di stagione perché ne sta per arrivare un altro. E ci innamoreremo talmente tanto di questo trend dell’autunno prossimo che non smetteremo più di indossarlo, sarà come una seconda pelle. Di quelle morbide, calde e avvolgenti. E per la stagione fredda non chiediamo altro. È un trend che visto in una vetrina ci fa dire “no, non fa per noi”, ma una volta indossato le carte del gioco cambiano e sarà il nostro trend preferito della stagione. Assieme ovviamente a questo cappotto e a questi due colori pieni di ottimismo e vitalità, allora sì che saremo veramente alla moda.

Ci innamoreremo talmente tanto di questo trend dell’autunno prossimo che non smetteremo più di indossarlo

Il trend di cui ci innamoreremo è il patchwork, ovvero l’accostamento di più tessuti e quindi anche di fantasie su uno stesso capo. La traduzione letterale infatti sarebbe “lavoro di pezze” che sta a significare l’unione di più pezzi. Un mix di tessuti e di fantasie e quindi di storie e culture. Questo famoso patchwork si trova ovunque. Si può trovare sui vestiti, cappotti, pellicce, pantaloni, camicie e maglioni. Sembra essere veramente ovunque, per un look un po’ nomade ma chic.

Il patchwork nelle sfilate

Ma dove lo abbiamo visto questo trend nelle passerelle? In realtà potremmo concludere dicendo “ovunque”, ma vogliamo entrare nel dettaglio. Il patchwork è apparso negli show dei brand da New York a Parigi. Louis Vuitton lo inserisce su un midi dress giallo (colore tendenza dell’autunno). Halpern invece mixa tessuti sparkling a stampe animalier per un risultato veramente fuori dall’ordinario. Poi c’è Etro che unisce tessuti con la stampa peasley a patch imbottiti. Dolce&Gabbana che è l’emblema dell’opulenza, soprattutto dopo l’ultimo show Alta Moda, per la fall winter 21 realizza un cappotto composto di patch di vari tessuti e fantasie diverse. Simone Rocha disegna dei dress da bambolina rock con mix di vari tessuti e Chloé, sotto la nuova direzione creativa, immagina un cappotto lungo composto da vari patch in pelle vegana.

Insomma sembra proprio che il patchwork sia una delle tendenze fondamentali del nuovo autunno inverno 21-22. E possiamo scegliere se indossare capi che osano mixando fantasie abbastanza forti, oppure capi che nonostante i mix di tessuti rimangono comunque sobri. Quello che però è sicuro è che almeno un maglione patchwork nel nostro armadio ci sarà.

Approfondimento

Non è solo il cappotto blu di tendenza per l’autunno 21-22 ma anche questo tipo