Ci innamoreremo di questi gatti perché sono i più affettuosi e tra i più belli e non perdono pelo

Tanto buffi quanto adorabili, i gatti sono degli amici a quattro zampe molto ricercati. Ci donano una compagnia impareggiabile, come i cani d’altronde, e sono molto affettuosi. Infatti, sfatiamo il mito secondo il quale i gatti non sarebbero dei coccoloni.

Semplicemente, hanno un’innata indole a decidere come spendere il loro tempo. Questo dipende dalla loro caratteristica principale. L’indipendenza. Il gatto se la caverà da solo in qualsiasi circostanza, ma l’affetto del padrone, per lui, ha un valore aggiunto.

Dunque, sarà lui a venire quando vorrà le coccole e sarà sempre lui a decidere quando terminare. Tuttavia, dietro questo suo atteggiamento si nasconde dell’altro. Si cela un motivo sorprendente dietro ai suoi morsi aggressivi, subito dopo le coccole.

Infatti, ci sarà capitato, almeno una volta nella vita, di ricevere dei morsi nel bel mezzo delle coccole e, ovviamente, domandarci il perché. Ebbene, quando scopriremo il motivo, rimarremo sorpresi dalla notizia. In ogni caso, non tutti i gatti sono uguali. Vi sono delle razze che, per propria natura, sono inclini a dare affetto e razze meno propense.

Tra quelle più affettuose, non solo con la propria famiglia, ma anche con gli ospiti, vi sono il Kurilian Bobtail e il Gatto Thai. Ci innamoreremo di questi gatti perché, oltre ad essere molto coccoloni, sono davvero bellissimi e hanno delle caratteristiche estetiche rare.

Dalla Russia e dalla Thailandia con furore

Ciò che accomuna queste razze sono la tranquillità e la dolcezza. Entrambi i gatti hanno un carattere particolare, molto docili e socievoli, anche con altre razze e, addirittura, con i cani. Il Kurilian Bobtail è originario della Russia, nello specifico proviene dalle Isole Curili.

Si tratta di un gatto a pelo lungo e setoso. È bellissimo, grazie all’armonia del suo corpo ma, soprattutto, ha una caratteristica davvero rara, la sua coda a forma di pon-pon. La bellezza di questa razza è innegabile e, non a caso, è tra quelle che partecipa alle esposizioni.

Il Gatto Thai condivide le stesse peculiarità caratteriali del Kurilian Bobtail. Quindi, è socievole, affettuoso, giocherellone, astuto e di facile addestramento. Ama la vita tranquilla, ma, quando arriva il momento del gioco, non si tira certo indietro.

Il Gatto Thai è molto bello esteticamente. Ha un mantello bianco con qualche sfumatura bruna e gli occhi azzurri. Sul viso presenta una macchia, a volte a forma di cuore, che risalta il colore dei suoi occhi. Anche in questo caso, la razza è una delle più belle.

Ci innamoreremo di questi gatti perché sono i più affettuosi e tra i più belli e non perdono pelo

Ciò che accomuna queste razze, oltre alla bellezza, è la loro considerazione di “gatto cane”, nel senso che la loro indole affettuosa è simile a quella di un cane. Inoltre, un’altra caratteristica comune è la bassa perdita di pelo.

Ultima caratteristica, di notevole importanza, è che le razze sono anche tra quelle più longeve. In condizioni ottimali riuscirebbero a vivere anche 20 anni.

