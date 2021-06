Lo smartphone domina le nostre giornate e quasi nessuno potrebbe più pensare di rinunciarci anche solo qualche ora. Non soltanto telefonate e messaggini, ma anche e soprattutto social media e app di ogni genere. Da quelle dei giochi a quelle del fitness, ciascuno di noi ne ha scaricate almeno una ventina in tutta la sua vita. Quello che facciamo consapevolmente o inconsapevolmente ogni volta che scarichiamo un’applicazione è accettare le politiche sulla privacy. Spesso finiamo per autorizzare l’uso dei nostri dati ai fini commerciali e così via a email e telefonate che ci propinano offerte di ogni tipo. Si tratta della nota e alle volte fastidiosa pubblicità, che in alcuni momenti ci fa proprio andare fuori di testa.

Un problema più grosso

Il problema però non riguarda soltanto la nostra pazienza, ma anche qualcosa di più grave: possibili truffe e minacce. I rischi della rete sono sempre numerosi e in un precedente articolo (link qui) Noi della Redazione abbiamo dato qualche suggerimento su come riconoscerli.

Poniamo il caso che un numero continui a chiamarci e infastidirci ogni giorno, cosa possiamo fare per farlo smettere? Spesso la semplice segnalazione non basta, oppure il mittente della chiamata risulta anonimo. Quando la situazione sembra totalmente fuori controllo, allora potremmo anche pensare di sporgere denuncia. In tal caso esiste una soluzione ed è quella di registrare la telefonata. E se la chiamata arrivasse non direttamente sul nostro numero di cellulare ma su WhatsApp? Non dovremo preoccuparci nemmeno in questo caso ed ecco perché.

Ci hanno pensato solo in pochi ma è questo il modo più semplice per registrare una chiamata su WhatsApp dal nostro Smartphone

Anche in tal caso non ci resta che registrare la conversazione attraverso un metodo molto semplice. Basterà attivare contemporaneamente sia il vivavoce che il registratore, di norma già presente in ogni smartphone. In questo modo registreremo tutta o solo parte della telefonata, a nostro piacimento e soprattutto senza che l’altro se ne accorga minimamente.

