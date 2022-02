Per gli appassionati di cinema di tutto il Mondo, questa è una notizia davvero triste. A pochi giorni dalla scomparsa della grandissima Monica Vitti, se n’è andato anche Ivan Reitman. Nato subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale nell’allora Cecoslovacchia. Stato che dopo la caduta del muro di Berlino si è diviso in Repubblica Ceca e Slovacchia. Presa poi la cittadinanza canadese, Reitman divenne un vero e proprio frequentatore delle classifiche top negli anni ‘80 e ’90. Sicuramente i nostri Lettori appassionati di cinema, lo ricorderanno per tutti i suoi film. Ma, anche chi se ne intende meno, non può dimenticare l’incredibile successo della saga di Ghostbusters. Ci ha lasciato uno dei registi più geniali in assoluto e che ci ha regalato dei momenti di svago davvero belli della nostra gioventù.

Un clamoroso successo al botteghino per questo regista

A cavallo tra gli anni ‘80 e ’90 Ivan Reitman fece ridere a crepapelle miliardi di spettatori, con tutta una serie di film fortunati. Pensiamo solo a quanto ha incassato Ghostbusters: 300 milioni di dollari di allora. Cifra che, rivalutata, arriverebbe quasi al doppio oggi. Ma, non solo, perché il film fortunatissimo sugli “acchiappa fantasmi” ha avviato dei sequel, delle serie a cartoni e un bel merchandising di successo. Poi, Reitman, decise di intraprendere la carriera di produttore e finanziare comunque tutta un’altra serie di fortunati film. Tra cui non dimentichiamo:

Beethoven 1 e 2;

Space Jam con l’allora super star dell’NBA Michael Jordan. Ancora oggi uno dei film preferiti dei nostri bambini.

Diventando anche il secondo film sportivo più ricco del Mondo, alle spalle di un cult come Rocky IV.

Ci ha lasciato uno dei registi più geniali in assoluto e ideatore di una delle serie più fortunate e piacevoli che hanno fatto la storia del cinema

Era la lontana estate del 1984 quando usciva negli Stati Uniti un film che avrebbe ben presto fatto storia: Ghostbusters. Il successo fu immediato in tutto il Mondo e contribuì a lanciare attori, che ebbero poi parecchio successo come Sigourney Weaver e Dan Akroyd. Nel 1989, uscì poi il secondo episodio ed è attualmente visibile in streaming su YouTube a noleggio l’ultimo capitolo della serie: Ghostbusters Legacy. Diretto da Jason Reitman, figlio del compianto Ivan.

