Si avvicina la piena estate e avere una cucina pulita diventa sempre di più un obbligo. Certamente, e come sempre, si tratta di una basilare questione di igiene, ma in estate comunque qualcosa cambia. Con l’arrivo del caldo, dell’afa e dell’umidità, avere una cucina pulita fa respirare meglio in casa.

Pensiamo solo ad un attimo ai cattivi odori della cucina che si diffondono con il caldo. Ecco, dovremmo evitare come la peste un simile scenario. E, in particolare, è spesso il forno la parte della cucina che puzza di più. Soprattutto quello a microonde che è di dimensioni più ridotte e che quindi si sporca facilmente. Tuttavia, ci basta una scodella e un limone per avere il forno microonde sempre pulitissimo.

Il metodo

Noi di ProiezionidiBorsa ci siamo spesso occupati delle pulizie di casa e di come migliorarle. In questo articolo infatti cerchiamo di dare al Lettore un utile suggerimento per guadagnare un sacco di tempo libero pulendo.

Oggi, invece, pensiamo al forno a microonde. La regola è semplicissima: prendiamo un limone (anche altri agrumi come l’arancia o il pompelmo vanno bene, ma è sempre meglio un limone). Lo tagliamo a metà e riempiamo una scodella d’acqua fredda.

A questo punto, mettiamo il limone nella scodella e azioniamo il timer per un minuto. Passato questo tempo, togliamo la scodella e il limone dal forno a microonde e prendiamo una spugna. Vedremo subito che lo sporco andrà via molto velocemente!

Allo stesso modo, possiamo adottare questa tattica per il forno normale, con la differenza di mettere la scodella e il limone quando è già caldo. Nel forno tradizionale, infatti, la procedura richiede un tempo maggiore data la differente tecnologia ed aerazione.

Ad ogni modo, anche in questo caso va utilizzata una spugna per rimuovere le incrostazioni di sporco. Magari sarebbe meglio inumidirla prima di utilizzarla, per avere un risultato sicuramente migliore. Ecco la tecnica da provare assolutamente!