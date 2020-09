Ci avete mai fatto caso che i panni stesi al sole profumano di più? Alcuni dicono che i panni non andrebbero stesi fuori, però avete sentito che buon odore che hanno quando li ritirate? Le motivazioni per cui non si dovrebbero stendere i panni fuori sono anche corrette. Se vivi in città e stendi fuori dalla finestra o dal balcone i panni assorbiranno lo smog della città. E quindi alla fin fine tanto puliti non è che vengono. È anche vero però che non tutti hanno la possibilità di stendere in casa. E non tutti hanno una zona lavanderia. Quindi alla fine uno si deve anche adattare.

Se stendete i panni fuori, sotto il sole, con una bella giornata, noterete che i panni saranno più profumati. Sapranno proprio di odore di bucato, quello che noi tutti amiamo. Il segreto del bucato profumato è dovuto in parte a molecole organiche create dai panni stesi bagnati colpiti dai raggi del sole. Una ricercatrice italiana ha deciso di fare degli studi e il risultato di questa sua ricerca è stata pubblicata sulla rivista Environmental Chemistry, e poi dal New York Times.

L’esperimento

La ricercatrice assieme al suo team ha deciso di fare tre lavatrici e stendere i panni in tre zone diverse. La prima in un ufficio vuoto, la seconda su un terrazzo, però all’ombra e la terza al sole. Una volta asciugati i panni, i ricercatori hanno chiuso i capi stesi in delle buste, lasciandoli riposare per 15 ore. Passate le ore hanno notato che nei panni stesi al sole la quantità di aldeidi e chetoni era maggiore. Cosa sono vi chiederete, be’ sono delle molecole organiche che si trovano nei fiori. Fantastico, non trovate? Quindi se vuoi dei panni profumati il modo corretto per stenderli è proprio al sole e non in casa dove è anche pericoloso. Leggi qui perché.