Christian Dior veste Piaggio. Titolo azionario pronto per il gran Gala del rialzo?

In occasione dei 75 anni della casa di Pontedera, Christian Dior veste Piaggio collaborando alla creazione della Vespa 946 che vedrà la luce nel 2021 in occasione, appunto dell’anniversario della fondazione della casa delle Vespa.

Michele Colaninno ha così commentato l’evento

In un momento difficile come quello attuale, è bello poter sognare un futuro migliore. L’atelier Christian Dior a Parigi venne inaugurato nel 1946, lo stesso anno del debutto di Vespa in Italia. Questa nuova Vespa 946 celebra quell’anniversario e rende omaggio al nostro heritage. Questa partnership tra Vespa e Dior rappresenta una celebrazione della bellezza

Per un futuro migliore per il titolo in Borsa sarà sufficiente lo slogan “Christian Dior veste Piaggio“?

A sentire le raccomandazioni degli analisti le prospettive del titolo non sono entusiasmanti. Il consenso medio, infatti, è Outperform, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione solo dell’8%.

Le cose non vanno meglio se si confronta il fair value di Piaggio con le quotazioni attuali. In questo caso, infatti, Il titolo risulta essere sopravvalutato del 35%. La prospettiva, sopravvalutazione del titolo, non cambia se si utilizza il metodo basato sui multipli degli utili.

Cosa aspettarsi, quindi, per il futuro della casa di Pontedera?

Analisi grafica e previsionale sul titolo Piaggio

Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 12 giugno a quota 2,136€ in rialzo dello 0,75% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul time frame settimanale è rialzista e le ultime quattro settimane hanno visto il raggiungimento e successivo superamento del I° obiettivo di prezzo in area 1,9821€ e la sua rottura. A questo punto ci sono tutte le condizioni per una continuazione del rialzo fino al II° obiettivo di prezzo in area 2,5878€. La massima estensione del rialzo si trova in area 3,1935€ (III° obiettivo di prezzo).

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso in cui si dovessero verificare chiusure settimanali inferiori a 1,9821€. Da questo punto di vista il forte ribasso dell’ultima settimana non deve spaventare, anzi. Qualora, infatti, dovesse tenere il supporto in area 1,9821€ potrebbe dare un’ottima opportunità di acquisto.

Approfondimenti sul titolo Piaggio sono disponibili qui.