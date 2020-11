I più attenti investitori hanno notato che sul finire di settembre una compagnia ha iniziato a vendere le sue azioni. Questa compagnia è Palantir e la sua crescita è solamente iniziata. Capiamo assieme , quindi, qualcosa di più su quest’azienda e perché chiunque volesse raddoppiare i propri soldi dovrebbe seguire subito questo consiglio.

Palantir, la nuova Amazon?

Fondata nel 2003, Palantir annovera tra i suoi fondatori Peter Thiel, famoso per aver creato il servizio Paypal. Si tratta, dunque, di una compagnia di software che lavora principalmente con grosse compagnie e Stati, tra cui la Cina e l’America. La specializzazione della compagnia è infatti l’analisi di “big data” a fini di sicurezza.

Calcolatore del reddito da investimenti

Calcola in soli 60 secondi quali dovrebbero essere i tuoi risparmi per affrontare una pensione confortevole. Se hai 350.000 € da investire, accedi al Calcolatore del reddito da investimenti e agli aggiornamenti periodici Scopri di più

Cosa significa questo? Significa che in America questi sistemi di analisi sono utilizzati allo scopo di contrastare il terrorismo. In Cina, invece, al fini di controllo delle persone.

La compagnia, infatti, è finita sotto attenzione pubblica proprio per aver aiutato la Cina a perfezionare i suoi sistemi di controllo sulla popolazione.

Quel che, però, è importante per noi è che a partire da settembre 2020 la compagnia ha iniziato ad essere quotata in Borsa. La sua crescita ha lasciato sorpresi molti e, a nostro parere, è destinata a continuare.

Chiunque volesse raddoppiare i propri soldi dovrebbe seguire subito questo consiglio

Iniziamo ad analizzare assieme la valutazione delle azioni di quest’azienda, convertendo gli stessi in euro (valutazione corrente dollaro\euro ad oggi, 1\0,84).

Inizialmente quotata a 5,88 euro per azione, il valore delle azioni di questa compagnia è arrivato oggi a quasi 15,94 dollari. Cosa significa questo? Che chiunque avesse investito nella compagnia 1.000 euro il 30 di settembre si troverebbe a possedere azioni del valore di poco più di 2.710 euro. Il profitto dall’operazione sarebbe di 1.710 euro, pari al 171% sull’investimento inziale.

Il fattore più importante di questo ragionamento, però, è legato al fatto che pensiamo che la crescita della compagnia continuerà. La crisi legata al coronavirus ha portato, infatti, ad un aumento nei servizi di tracciamento in cui Palantir è specializzata. Questo trend è particolarmente in crescita in Cina e riteniamo continuerà anche in futuro.

Quindi cosa conviene fare?

Sono principalmente due le possibilità per gli investitori.

La prima è legata a chi vuole fare guadagni sul breve periodo. Il consiglio è quello di comprare immediatamente le azioni, e aspettare fino a quando le stesse non raggiungano i 30 euro ad azione. In questo modo si avrebbe un ritorno sull’investimento a basso rischio.

È importante, inoltre, tenere bene sotto controllo i mercati e i giornali, in particolare rispetto alle notizie circolanti intorno al vaccino. Ogni informazione che faccia presagire una fine della crisi, infatti, porterà giù il valore delle compagnie attive nel Tech, Palantir inclusa.

Per chi, invece, volesse investire sul lungo periodo il consiglio è similare, ma con un importante differenza. Gli indicatori segnalano che ci sarà una brusca virata nel settore tecnologico a fine pandemia. Questo fattore non deve scoraggiare chi vuole investire in questo titolo.

Per fare un esempio, quando scoppiò la bolla nell’internet nel 2000, una allora piccola compagnia, chiamata Amazon, perse quasi tutta la sua capitalizzazione. Chi avesse investito allora su di essa avrebbe ora una delle azioni più quotate al mondo.

Siamo convinti che tale situazione possa riverificarsi con Palantir. Per cui il consiglio è quello di resistere, mantenere le azioni della compagnia sul lungo periodo e tenere sotto controllo i mercati. Questo titolo, infatti, è destinato a crescere e ne sentiremo parlare ancora per lungo tempo.