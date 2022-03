Possiamo dare sicuramente appuntamento agli stivali all’inverno prossimo. Questi, durante la primavera e l’estate, possono stare tranquillamente chiusi dentro un armadio. Ormai la primavera è arrivata e non vediamo l’ora di sfoggiare i tanto amati look primaverili fatti di vestiti leggeri, giacche di jeans, top che scoprono la pancia, gonne e scarpe aperte.

Le scarpe in commercio sono veramente tante e la scelta risulta sempre così complessa. A volte, magari, ne vogliamo comprare due o tre paia alla volta, ma poi dobbiamo controllarci: dovremmo sceglierne solo una e quindi inizia il dilemma. Si mandano foto alle amiche, chiedendo quale scarpa sia la migliore e dopo un pochino di tempo si arriva alla scelta finale, che a volte corrisponde al non comprare nulla.

Se però dobbiamo scegliere un nuovo paio di scarpe, è meglio comprarne uno che va super di tendenza. In realtà è una tendenza che abbiamo visto anche la scorsa estate, quindi potremmo avere questo paio di scarpe già nel nostro armadio o scarpiera. E questo significa solo una cosa: tirarle fuori, dare loro una pulita e indossarle. Se invece ancora non le abbiamo, possiamo sempre recarci nel nostro negozio di scarpe preferito e prenderne un paio.

Chiudiamo nell’armadio stivali, sandali o zeppe perché sono queste le scarpe comode ed eleganti della primavera estate

Le scarpe che andranno super di moda questa primavera estate sono le mules à talons. Di questa scarpa ci sono tantissimi modelli: quella a ciabatta, quella con il tacco altissimo e quella con il tacco midi. E proprio quest’ultima è la tendenza di stagione.

Per quanto riguarda i colori, sappiamo già che quelli super trendy sono quelli vitaminici e vibranti, quindi non scegliamo assolutamente dei modelli dalle tonalità scure. I colori che abbiamo visto in questo scorso articolo devono essere le nuance della primavera.

Vediamo però qualche modello di mules à talons, che possiamo indossare. Realizzate in pelle con il logo laccato oro “GG” sono le mules di Gucci appartenenti alla collezione Marmont. Perfette da indossare con dei tailleur oppure con qualche dress primaverile. Realizzate in morbida spugna “Tangerine” sono invece le mules di Bottega Veneta in color arancione. Più strutturate sono invece le mules di Wandler che presentano un tacco più largo e meno fine in due colorazioni: rosa e verde acqua. Chiudiamo nell’armadio stivali, sandali o zeppe perché sono le mules à talon le scarpe del momento. Ovviamente, i modelli presenti sul mercato sono tantissimi, qui ne sono stati consigliati solo alcuni.

