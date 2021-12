In questi giorni si ultimano tutti i preparativi per il cenone di Capodanno e il pranzo del primo giorno dell’anno all’insegna di ogni tipo di prelibatezza ed leccornia da portare in tavola. Come per questo spettacolare dessert goloso e raffinato pronto in 3 minuti.

Molti sono i menù focalizzati su capisaldi della cucina e tra tutti c’è anche questo sofisticato piatto a cui nessuno sa resistere. Ed è proprio il caso di dire chiudiamo l’anno in bellezza con un classico risotto allo champagne per iniziare con brio e leggerezza.

Pochi ingredienti e tanto sapore in questo piatto ricco di tradizione per queste feste natalizie

Un risotto semplice, veloce e davvero facile da realizzare. Il suo gusto è raffinato e leggero, perfetto per questi giorni di festa. Il sapore dello champagne da un tocco sofisticato al piatto per un sapore unico ed avvolgente, assolutamente da provare.

Un perfetto accostamento non con il solito antipasto ma con questo delizioso e scenografico centrotavola da mangiare come aperitivo che sbalordirà tutti.

Ingredienti

500 ml di champagne

330 gr di riso per risotto

500 ml di brodo vegetale

45 gr di burro

1/2 cipolla

80 gr di parmigiano

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo una padella molto capiente ed inserire la cipolla tagliata finemente con una noce di burro. Farla imbiondire senza bruciacchiarla a fuoco moderato altrimenti rilascerà una nota di amaro. Poi versare il riso, farlo tostare per qualche minuto rosolandolo e girandolo con una paletta di legno.

Arrivati fin qui, si potrà versare nella padella tutto lo champagne e girare con la paletta in legno per evitare che il riso di possa attaccare sul fondo. Continuare così fino a quando il riso non avrà assorbito tutto lo champagne e se non è ancora ben cotto, continuare versando il brodo un po’ alla volta.

Quando il riso sarà ben cotto, a fuoco spento mantecare con una noce di burro ed infine il parmigiano.

