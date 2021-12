Il collezionismo è una passione che accomuna diverse persone sia in Italia che all’estero. Si potrebbe stilare un elenco infinito di oggetti che si possono collezionare, dagli indumenti ai fumetti, dall’elettronica ai vinili, e così via.

In linea generale, però, possiamo dire che gli oggetti più interessanti da un punto di vista collezionistico sono soprattutto quelli vintage.

Tutto quello che proviene dal passato, infatti, acquisisce subito un valore incredibile, dato non solo dal tempo ma anche dalla storia.

Cifre da capogiro

Su ProiezionidiBorsa abbiamo più volte esaminato dei prodotti che negli anni hanno acquisito un valore incredibile. Infatti, chissà quante volte abbiamo snobbato questi oggetti che ora potrebbero valere un vero e proprio tesoro. Ad esempio, esistono alcuni modelli di cellulari, ormai fuori produzione, che nonostante gli anni passati possono valere migliaia di euro. In un precedente articolo abbiamo infatti visto che questo modello di Ericsson potrebbe valere fino a 2.000 euro.

Ma se questa cifra può sembrare troppo esagerata, è nulla in confronto ad altri accessori richiestissimi da alcuni collezionisti. Infatti, esiste anche un intero mercato, molto in voga negli ultimi anni, che ruota intorno alla collezione di scarpe. Per fare un esempio, ci sono queste sneakers Nike che potrebbero valere addirittura oltre 44.000 euro.

Se queste forme di collezionismo sono piuttosto recenti, ce ne sono altre molto più longeve che durano ormai da diversi secoli. Fra queste rientrano ad esempio il collezionismo di francobolli e, ancor di più, quello di monete.

In quest’ultimo caso, esistono tantissimi collezionisti e numismatici che, a suon di rilanci nelle aste, tentano di accaparrarsi le monete più rare e pregiate.

Infatti, per questa moneta da 50 lire sono stati sborsati 379.500 euro in un’asta avvenuta nel 2010.

Legato al collezionismo di monete vi è anche quello dei gettoni telefonici che, nonostante abbiano meno valore, sono comunque interessanti.

Fra i gettoni più rari e pregiati, vi è il cosiddetto “Gettone Libia”, circolato dal 1934 al 1943.

Realizzato in ottone, questo gettone aveva un diametro di 23,8 millimetri, uno spessore di 1,9 millimetri ed un peso di 5 grammi.

Sul dritto troviamo in alto la scritta “GOVERNO”, al centro la scritta “DELLA” e in basso “LIBIA”. Sul verso, invece, in alto vi è la scritta “GETTONE”, al centro “PER” e in basso “TELEFONO”.

Questi gettoni, diffusi in epoca colonialista, non si inserivano direttamente negli apparecchi telefonici, ma funzionavano come una ricevuta di pagamento.

In un’asta avvenuta nel 2013, uno di questi gettoni, conservato in condizioni vicine al Fior Di Conio, fu venduto a 380 euro.