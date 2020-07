La chirurgia estetica prende piede nel mondo maschile. Gli uomini sono sempre più attenti al proprio aspetto, si curano decisamente di più rispetto a qualche anno fa. Lo dimostrano le tante linee di prodotti di bellezza maschili. Ma anche il numero crescente di clienti che si rivolgono a centri estetici e personal trainer. Gli specialisti di chirurgia plastica confermano nell’ultimo anno i clienti di sesso maschile sono cresciuti fino ad arrivare al 15-20% del totale. Sempre più uomini e ragazzi vogliono aggiustarsi il naso o scolpire il petto. L’Italia è al quinto posto nella classifica mondiale della chirurgia estetica maschile. Chirurgia estetica, quali sono le novità per gli uomini? Ecco una piccola guida sugli interventi più gettonati e quanto costano a cura degli esperti della redazione Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

La liposuzione vince su tutti

L’eliminazione della pancia, vale a dire l’addominoplastica, è l’intervento al maschile più gettonato al mondo, soprattutto negli Stati Uniti. In Italia questo tipo di ritocco ha iniziato ad espandersi a macchia d’olio nell’ultimo anno. I costi variano tra i 6.000 e i 10.000 euro. Lo chiedono gli uomini tra i 40 e i 60 anni, spesso in abbinamento alla ginecomastia, la scultura del petto.

Quanto conta il viso

Tra i manager l’intervento più richiesto è la blefaroplastica, che costa tra i 4000 e i 6000 euro. E’spesso riconosciuto dalle assicurazioni private, a causa del forte affaticamento alla vista che le cosiddette ‘borse’ creano sotto gli occhi. A seguire, spesso collegato a problemi di respirazione notturna molto faticosa, l’intervento di rinoplastica. Sono in aumento le richieste di lifting del viso e collo (costano tra i 6000 e i 9000 euro) e di lifting delle mani (3-4000) euro. Molti medici estetici attualmente si oppongono alle correzioni delle orecchie o alle rinoplastiche troppo precoci, rifiutandosi di operare i giovani maschi prima del compimento dei 20 anni, perché lo sviluppo potrebbe non essere ancora completo.

Togliere l’aria affaticata

Chirurgia estetica, quali sono le novità per gli uomini? Per esempio, i ritocchi estetici non invasivi come le iniezioni di acido ialuronico e botox (dai 250 ai 500 euro). Sono pensati per togliere l’aria affaticata ai manager. Questi interventi sono richiesti non solo dagli over 40, ma anche da soggetti più giovani. Molti vogliono togliere le rughe di espressione tra le sopracciglia e le rughe della marionetta intorno alla bocca. Gli under 30 e persino i Millenials si rivolgono al chirurgo per correggere altri tipi di inestetismi. Particolari iniezioni sono praticate sotto le ascelle per risolvere il problema a chi suda troppo durante i meeting. L’acido ialuronico o il sangue proprio centrifugato vengono iniettati nel cuoio capelluto per frenare i primi diradamenti sulle tempie. Il costo va dai 200 ai 500 euro a seduta.