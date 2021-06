Stiamo tutti attendendo l’arrivo delle ferie, per staccare dalla quotidianità, per svagarci e per goderci un po’ di tempo per il meritato riposo.

Non è facile scegliere la meta giusta, le opzioni sono sempre davvero tante e siamo sempre incerti su quale posto sia quello che fa per noi.

Ci faremo incantare, chilometri di sabbia finissima e acque cristalline ecco le Maldive d’Italia meta da non perdere per una vacanza indimenticabile.

Viaggiamo con la mente

La denominazione “Maldive del Salento” è data dallo storico stabilimento balneare situato nella marina di Pescoluse, tuttora a disposizione dei turisti con servizi all’avanguardia.

Si trova, appunto, in Salento, Puglia, e rimarremo colpiti dalla bellezza straordinaria del paesaggio e dalla limpidezza dei colori del suo mare.

Non c’è bisogno di andare dall’altra parte del mondo, le Maldive italiane, non sono così lontane, sono alla portata di tutti noi.

Troveremo una spiaggia finissima di colore bianco paradisiaco, acqua limpida, dune di sabbia e fondali molto bassi, adatti per chi ha bambini ancora piccoli.

Alla sera, il cielo ci regalerà un orizzonte ampio con infiniti e rossi tramonti da ammirare, che allontaneranno tutte le preoccupazioni e lo stress quotidiano.

È impossibile non rimanere incantati dalla magia del posto e dalle diverse possibilità di svago che Pescoluse offre.

Potremo provare diversi sport acquatici oppure rilassarci davanti un cocktail sul bar della spiaggia, questa località è adatta ad ogni esigenza.

Alla scoperta del Salento

Oltre a Pescoluse, è da vedere l’intero tratto di costa dal mare che si colora di diverse sfumature che variano dal turchese, verde e blu.

Troviamo località come Torre Pali, Lido Marini, e Posto Vecchio di Salve, Torre Vado, o anche più a sud la marina di San Gregorio.

Nella località di Torre Pali potremo andare alla scoperta dell’Isola della Fanciulla, che merita di essere visitata.

Mentre a Torre Vaso, sarà bello ritrovarsi a passeggiare in questo caratteristico paese, dove troveremo un piccolo porticciolo turistico.

Chilometri di sabbia finissime e acque cristalline ecco le Maldive d’Italia meta da non perdere per una vacanza indimenticabile, siamo pronti a fare le valigie?