Chiedere un mutuo, la super convenienza in Italia. Chi ha avuto il coraggio di fare un mutuo a maggio durante la Fase 2 sa bene dei vantaggi ricevuti. Chiedere un mutuo, la super convenienza in Italia è rappresentata non solo dal costa di meno rispetto agli altri Stati ma anche perché la distanza tra tasso fisso e variabile si è quasi azzerata. Il mese scorso il Taeg subiva una oscillazione tra 0,75% e 0,80% per il mutuo a tasso fisso mentre per il variabile fra 0,73% e 0,77%.

Il focus

Facile.it e Mutui.it hanno messo sotto la lente di ingrandimento i mutui proposti in 18 Stati. Per fare una comparazione si è preso a riferimento l’acquisto di un immobile per un prezzo di 180mila euro. Il mutuo richiesto è di 120mila euro con un piano di restituzione in 20 anni.

I costi negli altri Stati

Chiedere un mutuo a tasso fisso è la priorità anche negli altri Stati: ai valori italiani si avvicinano Francia, Germania con una indicizzazione vicina allo 0,80%. Oggi chiedere un mutuo non è conveniente in Norvegia, Danimarca, Regno Unito, Grecia che hanno tassi notevolmente maggiori.

Rispetto al tasso variabile, l’Italia gode di una posizione privilegiata e di risparmio rispetto agli altri Stati.

Cosa succede nel mondo

L’indagine svolta ha preso in considerazione anche altri Paesi mondiali. In questo caso il dato di riferimento non è il Taeg ma il Tan. Chiedere un mutuo a Singapore l’indicizzazione è dell’1,85%, in Giappone 2,60% in Cina il 4,65%. Negli Usa i valori sono ai minimi storici ma comunque il tasso fisso è 6 volte in più rispetto a quello dell’Italia.

E’ sempre conveniente chiedere un mutuo a tasso variabile in Italia rispetto agli altri Paesi mondiali.

Dove non conviene chiedere un mutuo

Nei Paesi emergenti e ancora in piena pandemia chiedere un mutuo è proibitivo. I tassi fissi rilevati in Brasile o Russia fanno accapponare la pelle. Quindi se bisogna fare un investimento sul mattone meglio guardare in casa nostra: chiedere un mutuo, la super convenienza in Italia è alla portata di mano.