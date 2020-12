Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A sciogliere tanti dubbi e incertezze intervengono i chiarimenti dal MEF su chi non paga l’IMU all’Agenzia delle Entrate a dicembre. Insieme agli Esperti di ProiezionidiBorsa analizzeremo le risposte che il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito in merito alle recenti disposizioni governative. Si tratta di un aggiornamento che il MEF ha pubblicato il 7 dicembre 2020 e che il Lettore può consultare sul portale ufficiale. Troverete risposte alle domande che i contribuenti hanno più di frequente rivolto in merito alle misure economiche del Governo per contrastare l’emergenza dell’epidemia.

Nell’articolo “I 5 casi in cui non si paga IMU e Tasi” abbiamo fornito informazioni sui contribuenti che hanno diritto all’esenzione dal pagamento. L’esonero tributario riguarda in tal caso alcune specifiche categorie di contribuenti. Attualmente invece possono godere del beneficio dell’esenzione anche i cittadini e imprenditori che non rientrano nelle categorie di contribuenti più deboli economicamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ciò perché l’ulteriore diffusione del coronavirus sta creando situazioni di emergenza finanziaria in settori produttivi e ambiti sempre più ampi. Il moltiplicarsi di misure assistenziali ed economiche a sostegno dei cittadini che più di altri hanno subito un arresto finanziario sta creando difficoltà di interpretazione. Di qui la necessità di chiarimenti dal MEF su chi non paga l’IMU all’Agenzia delle Entrate e sugli effettivi destinatari di tali ammortizzatori.

Chiarimenti dal MEF su chi non paga l’IMU all’Agenzia delle Entrate a dicembre

Il MEF risponde alle domande dei contribuenti sulle più recenti disposizioni governative relative all’esenzione dal pagamento dell’IMU. Nelle FAQ presenti sul portale ufficiale del Ministero si legge che chi non è titolare di Partita IVA deve versare il saldo IMU. Entro il 16 dicembre dovranno provvedere al pagamento della tassa anche i proprietari e gestori di bed and breakfast e di strutture ricettive come le case vacanza.

A godere delle esenzioni sono invece i proprietari di tali strutture che risultano titolari di Partita IVA e quindi usano gli immobili a livello imprenditoriale. In altri termini, non dovranno pagare il saldo IMU i gestori di ostelli, villaggi turistici, affittacamere, residence, rifugi montani, stabilimenti termali e balneari ecc.