Chiamato per il suo sguardo il cane poeta, è una razza italiana portentosa per eleganza, energia e pazienza con i bambini

Scegliere un amico a quattro zampe è tutto tranne che un fatto scontato. Bisogna provare un’empatia profonda per il suo modo di trascorrere la giornata e di vedere le cose. Ma se quel legame scatta, allora il nostro rapporto con loro diventerà un’esperienza indimenticabile. Così diventa decisivo imparare a conoscerli.

Spesso la comunicazione con loro non è facile. Per questo ci sforziamo di spiegare alcuni comportamenti che realizzano e che non riusciamo a spiegarci. Ad esempio, di recente abbiamo provato a capire perché i cani leccano i muri o divorano gli oggetti che abbiamo in casa. Poi abbiamo studiato alcuni di loro. Ad esempio, questa razza antichissima che viene dall’Italia e addirittura può arrivare a vivere 20 anni. Oggi, invece, impariamo a conoscere lo spinone. Questo cane splendido era spesso raffigurato nei quadri del Rinascimento, e persino è stato chiamato per il suo sguardo il cane poeta. Infatti sembra pensieroso ed assorto, talvolta malinconico.

Delle qualità rare

Potremmo così perderci nel suo sguardo buffo, malinconico e sognante. Ma oltre a questo, è un esemplare che unisce grandi doti caratteriali a notevoli capacità fisiche. È infatti un cane allo stesso tempo atletico, massiccio e resistente. Può pesare tra i 30 e i 40 kg, ed è stato per secoli un naturale cacciatore. Il suo trotto nasconde una potenza muscolare notevole.

Allo stesso tempo, lo Spinone è un cane estremamente affettuoso e predisposto al gioco. La sua grande pazienza lo rende naturalmente predisposto per le case in cui sono presenti bambini. Inoltre, ha una grande voglia di giocare. Prenderlo con noi, significherà avere un vero e proprio mattatore sempre in cerca di un assist per giocare. Non è di per sé inadatto alla vita d’appartamento, purché trovi un padrone che è disposto a dedicargli del tempo libero per delle belle passeggiate. Potrebbe inoltre perdere pelo nel corso delle mute stagionali. Il suo luogo ideale, comunque, sono i grandi spazi in campagna. Così sarà in grado di esprimere al meglio la propria energia e la propria curiosità. Non gode però di un ciclo di vita particolarmente lungo, visto che l’età media si attesta intorno ai 13 anni.

Chiamato per il suo sguardo il cane poeta, è una razza italiana portentosa per eleganza, energia e pazienza con i bambini

Il suo pelo è un altro aspetto particolarmente attraente. Possiede due varietà di colore, ovvero il bianco- arancio ed il roano marrone. Il pelo è lungo ed ispido e non si stacca facilmente. A parte alcuni periodi dell’anno, dunque, non perderà peli in casa.

Nel corso della storia è stato indicato con vari nomi. Negli scorsi secoli si definiva come Griffone. Poi con l’epoca moderna i soprannomi hanno perlopiù indicato il suo sguardo divertente. Averlo con noi potrebbe essere una bellissima scelta.

