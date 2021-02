Il cellulare è ormai diventato il prolungamento della nostra mano. È difficile, infatti, incontrare una persona che non ne possegga uno. E, soprattutto, che ne faccia un uso contenuto. Lo smartphone fa praticamente parte della nostra quotidianità. E lo utilizziamo per qualsiasi cosa ci possa tornare utile. Non parliamo solo di chiamate o messaggi. Il cellulare ha sostituito le fotocamere, le agende, i promemoria e tantissime altre cose che facevano parte del passato. Nonostante la sua presenza costante nei nostri giorni, però, non tutti ne conoscono i trucchi nascosti. E oggi noi vogliamo svelarne uno. Infatti, non tutti sanno che chiamando questo numero potremmo scoprire una cosa insolita che a molti potrebbe interessare.

Le chiamate non ricevute potrebbero essere trasferite

Non molti sanno che esiste sugli smartphone la possibilità di deviare le chiamate. In molti telefoni, tra l’altro, questa opzione è attiva dal primo utilizzo. Ma, non conoscendo questa funzione, in tanti non hanno idea di come le loro chiamate vengano trasferite. E, soprattutto, a quale numero. Infatti, ci sono dei contatti telefonici che possono ricevere gli squilli destinati a noi. Per evitarlo, ovviamente, basterà cambiare le impostazioni del nostro cellulare, e richiedere che le chiamate vengono direttamente trasferite alla nostra segreteria. Ma, se sul nostro telefono l’opzione era già attiva, andiamo a vedere a quale numero potrebbero essere deviate.

Quale numero bisogna chiamare per scoprirlo?

Il numero da digitare sulla nostra tastiera telefonica è molto semplice. SI tratta del codice *#67#. Schiacciamo in sequenza questi tasti sullo schermo del nostro smartphone e aspettiamo qualche secondo. Si aprirà una schermata che cita “Deviazione chiamate”. Sotto, poi, troveremo “Se occupato” e “Voce”, seguito dal numero telefonico a cui vengono girate le chiamate che noi non riceviamo. Insomma, davvero una cosa particolare! Perciò, chiamando questo numero potremmo scoprire una cosa insolita che a molti potrebbe interessare!

