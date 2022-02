Preparare dolci è sempre un piacere. In alcune famiglie di un tempo era un vero e proprio rito e ci si atteneva rigorosamente alle ricette di famiglia, scritte su fogli di carta volanti o quadernetti, custoditi gelosamente. Mettere le mani in pasta insieme a figli e nipoti significava unione, ma anche che la tradizione non sarebbe andata perduta. Tra i tanti dolci della pasticceria regionale ce ne sono alcuni molto somiglianti, sia per quanto riguarda gli ingredienti che la forma.

Ad esempio, quelli con frutta secca e canditi, ma anche chiacchiere o bugie fritte o al forno si trovano un po’ ovunque nella penisola. Nei mesi precedenti la Pasqua c’è il periodo della Quaresima e poco prima ecco il Carnevale. Questa festa delle maschere è rallegrata da vari tipi di dolci, soprattutto fritti, anche se alcuni si possono preparare anche in forno. Questa festa sentita soprattutto dai bambini è caratterizzata proprio dalle chiacchiere e dalle bugie. La differenza sta principalmente nella forma, poiché le bugie sono più piccole e di solito romboidali, mentre le chiacchiere assumono la forma di una striscia allungata.

Chiacchiere o bugie fritte o al forno sono buone, ma alcune possiamo riciclarle con queste ricette dolci con creme golose

Preparare e poi mangiare questi fritti di Carnevale ci regala un po’ di buonumore. Se ne abbiamo cucinati molti, ci sono due ricette con cui creare altri dessert invitanti. Il primo è la millefoglie di chiacchiere. Per questa ricetta ci serviranno delle chiacchiere cucinate in giornata, poiché altrimenti diventano troppo morbide.

Per la crema pasticcera, in una pentola mescolare 2 tuorli d’uovo, 50 grammi di zucchero e un cucchiaio di amido di mais. A parte fare sobbollire 250 ml di latte, poi versarlo nella pentola e cuocere a fuoco basso mescolando fino a che si addensi. Appena si sarà raffreddata, metterne un po’ su alcune chiacchiere in un vassoio, coprire con delle altre e continuare a formare almeno 3 strati. Terminare con crema e gocce di cioccolato o confettini colorati.

Dessert con crema al formaggio

In una ciotola mescolare 400 grammi di crema di formaggio, alcuni semi di vaniglia, 250 grammi di ricotta e 100 grammi di zucchero a velo. Dopo aggiungere 150 ml di panna fresca montata. In una pirofila o vassoio disporre uno strato di bugie e spalmare la crema al formaggio. Chiudere con altri dolci e alla fine si può guarnire con 50 grammi di cioccolato fondente fuso.