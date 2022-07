Molti di noi sono erroneamente convinti che, per restare in forma, si debbano escludere dalla propria alimentazione i dolci. In realtà, non funzionerebbe proprio così e la realtà sarebbe ben diversa. È la scelta di quali dolci mangiare a fare la differenza in termini di calorie e zuccheri assunti.

Ecco perché oggi sveleremo la ricetta di un buonissimo salame di cioccolato, a prova di bilancia. Per prepararlo, infatti, non aggiungeremo zuccheri in più, ma ci faremo coccolare unicamente dalla dolcezza della cioccolata. Vediamo insieme come crearlo.

Ci serviranno 3 semplici ingredienti

150 g di cioccolato fondente;

2 cucchiai di crema al cioccolato, possibilmente senza zucchero;

150 g di cereali tipo corn flakes.

Chi vuole tenersi in forma deve provare questo salame di cioccolato senza burro e senza zucchero, magro e leggero ma gustosissimo

In estate, a causa del gran caldo, si ha poca voglia di accendere il forno o di mettersi davanti ai fuochi della cucina. È questo un altro motivo per cui, preparare questo salame di cioccolato, ci piacerà ancora di più.

Infatti, lo prepareremo in pochissimi minuti, senza necessità di utilizzare elettrodomestici o simili. L’unica fase in cui dovremo avvicinarci ai fornelli sarà quando dovremo sciogliere il cioccolato in un pentolino. Questa sarà proprio la prima parte della ricetta.

Ecco come preparare questa ricetta senza fatica

Iniziamo a spezzettare il cioccolato all’interno di un pentolino e mettiamo quest’ultimo su un fornello. Nel frattempo, aggiungiamo in padella anche 2 cucchiai di crema al cioccolato.

Questo ingrediente renderà il tutto ancora più cremoso e ben amalgamato. Mescoliamo, quindi, i 2 cioccolati, finché non si saranno sciolti. Intanto, prendiamo una ciotola capiente, in cui prepareremo i nostri cereali. Qui verseremo anche il cioccolato fuso e lo mescoleremo bene con i cereali, utilizzando un mestolo.

In questo momento, aggiungeremo un pizzico di sale per bilanciare i sapori. Potremo inserire nella nostra ricetta anche della frutta secca, come mandorle e noci, da sbriciolare all’interno a nostro piacimento.

Quando avremo amalgamato bene gli ingredienti del composto, verseremo tutto su uno strato di carta da forno. Richiuderemo la carta a mo’ di caramella e arrotoleremo gli estremi. Metteremo il dolce in frigo per circa 3 ore e poi taglieremo a fette per gustare il risultato.

Ecco perché chi vuole tenersi in forma deve provare questo salame dolce perché è davvero una squisitezza. Questa versione del salame di cioccolato sarà meno dolce della versione originale, ma comunque zuccherina. Se, però, volessimo aumentare la dolcezza di questa ricetta, potremmo aggiungere mezzo cucchiaio di stevia, dolcificante naturale con zero calorie.

