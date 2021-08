Quando si parla d’infarto tutti ci allarmiamo e ognuno di noi vorrebbe sapere se sta per avere un problema di questo tipo al cuore. Ebbene, dei ricercatori hanno scoperto come individuare se una persona sta per avere un infarto imminente grazie ad un esame che tutti possono fare. Così, chi vuole scoprire se sta per avere un infarto dovrebbe fare questo semplicissimo test.

L’infarto del miocardio è come un ladro che arriva all’improvviso in casa nel cuore della notte. Non dà segnali di allerta. Quando si avvertono i primi sintomi, oramai l’incidente cardiovascolare è già in atto. Si può provare a prevenirlo, per esempio con una corretta alimentazione. Ecco che diventa possibile ridurre colesterolo e rischio d’infarto senza farmaci in un modo gustoso che pochissimi conoscono. La prevenzione non arriva a indicare se e quando un infarto sta per arrivare. O almeno non fino adesso. Ma che cos’è esattamente un infarto del miocardio.

L’infarto è la morte di un tessuto o di un organo che non riceve sufficiente ossigeno dalla circolazione arteriosa. Di fatto lo scarso afflusso di sangue al tessuto o all’organo crea la necrosi. I due infarti più comuni sono quelli del cuore, infarto del miocardio, e del cervello, comunemente conosciuto come ictus. L’infarto cardiaco crea una necrosi del tessuto muscolare del cuore.

Alcuni ricercatori della California hanno scoperto che è possibile sapere in anticipo se un soggetto sta per avere un infarto. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine. Questa ricerca dimostra come con una semplice analisi del sangue è possibile sapere se è imminente un infarto. L’analisi si basa sul calcolo della concentrazione delle cellule endoteliali nel sangue. Queste cellule si presentano nel sangue molti giorni prima che si verifichi un infarto acuto del miocardio. Addirittura in certi casi le cellule endoteliali sono presenti nel sangue già molte settimane prima del drammatico evento. In pratica secondo i ricercatori un grande numero di queste cellule è la premessa, e la promessa, di un imminente infarto del miocardio.

Un esame del sangue salva la vita

Il livello di concentrazione di cellule endoteliali è come un campanello d’allarme per un infarto che sta per arrivare, ma dà anche un’altra indicazione utile. Secondo i ricercatori questo test può essere un importante indicatore del distacco di un ateroma, evento che in genere è imprevedibile. L’ateroma è una placca che si forma nelle arterie e quando si distacca può creare trombosi e tromboembolie. Per i ricercatori, l’applicazione pratica di questo test del sangue potrebbe sostituire la biopsia dell’arteria coronarica. Sarebbe un grande vantaggio per un paziente perché questo esame non è privo di rischio.

Non è una novità che gli esami del sangue ci indichino patologie cardiovascolari. Per esempio ci sono 7 esami che rivelano se il cuore è malato e se rischiamo l’infarto.

