Nell’era del consumismo estremo, essere dei consumatori consapevoli evita gli sprechi e salva il portafoglio.

Acquistare i prodotti più idonei e nei momento giusti ci aiuterà senz’altro a mangiare alimenti più gustosi, naturali e meno costosi. Inoltre, con un semplice gesto possiamo anche apportare dei benefici all’ambiente e incrementare l’economia locale.

Sembra incredibile ma tutto ciò è possibile grazie ad una sola abitudine.

Scegliere cibi genuini aumenta di gran lunga la bontà delle preparazioni in cucina. Tantissime, infatti, sono le prelibatezze che si possono portare in tavola con pochi ingredienti che fanno la differenza in termini di qualità. Ad esempio bastano solo 3 ingredienti per una torta eccezionale che sta facendo impazzire il mondo, pronta in pochi minuti.

Per risparmiare sulla spesa senza rinunciare alla qualità c’è un piccolo trucchetto che molto spesso viene dimenticato. Accecati dai banconi ricchi di prodotti, infatti, ci si dimentica di valutare un aspetto importante.

Dunque, chi vuole risparmiare sulla spesa senza rinunciare alla qualità deve ricordarsi sempre questa regola.

Cosa fare prima degli acquisti

Per alcuni settori, come quello dell’ortofrutta, è possibile spendere meno ed essere ugualmente soddisfatti.

Ciò che conta è ricordarsi sempre della frutta e della verdura di stagione e acquistare solo quella.

Questa informazione può apparire scontata ma quanti di noi, alla vista di innumerevoli prodotti, riescono a focalizzare l’attenzione solo sui prodotti di stagione?

Probabilmente, anche ai più attenti sarà capitato di riporre nel carrello o di richiedere al proprio rivenditore di fiducia quella frutta o quella verdura che naturalmente non dovremmo trovare disponibile in quel periodo.

Oggi, la produzione è cambiata grazie alle serre e alle tecniche di maturazione veloce. Tuttavia, gli esperti consigliano di preferire sempre cibi di stagione.

Le motivazione

I prodotti di stagione non solo fanno bene all’organismo ma costano anche meno. Frutta e verdura del periodo sono più ricche di nutrienti e contengono maggiori principi nutritivi. Inoltre, per produrle vengono utilizzati meno insetticidi o pesticidi che inquinano l’ambiente.

Quali alimenti scegliere?

Visto che maggio è alle porte, ricordiamo brevemente la frutta e la verdura da favorire nei prossimi giorni: aglio, agretti, asparagi, bietole, carote, capperi, catalogna, cetrioli, cicoria, cipolle, cipollotti, crescione, erba cipollina, fagioli, fagiolini, fave, finocchio, finocchio selvatico, fiori di zucca, indivia, lattuga, luppolo, ortica, patatine novelle, piselli, prezzemolo, rabarbaro, radicchio, ravanelli, rucola, sedano, spinaci, tarassaco, verza.

Per la frutta, invece, si ricordano:

albicocche, arance ,avocado, banane, ciliegie, fragole, kiwi, lamponi, mele, nespole, pompelmo.

