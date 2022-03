In epoca di crisi una delle difficoltà maggiori che devono affrontare le famiglie è quella del risparmio. Infatti, arrivare a fine mese con dei soldi da parte può sembrare pura utopia a molti. Tra tasse, bollette, affitti, mutui e spese varie anche gli stipendi medi rischiano di concludersi molto prima della fine del mese.

Sicuramente imparare a fare la spesa con giudizio e oculatezza è importante per riuscire a risparmiare qualcosina.

Tuttavia, ci sono degli errori che molti commettono senza neppure rendersene conto. Spese inutili che si accumulano e che vanno a gravare su un già non idilliaco bilancio familiare.

Partendo dal presupposto che ognuno spende i suoi soldi come preferisce si cercherà di capire quali sono le cose non necessarie che potrebbero essere eliminate.

Chi vuole risparmiare soldi ogni mese velocemente non dovrebbe mai commettere questi 4 errori madornali che svuotano il portafoglio

L’automobile è necessaria per recarsi al lavoro o per avere maggiore libertà se si vive in paesini isolati. Tuttavia non è raro vedere famiglie con due o tre macchine anche senza reale necessità.

Oltre al costo di acquisto che può essere più o meno alto, ma comunque non irrisorio, bisognerebbe ricordarsi che mantenere un’automobile è costoso.

Tra bollo, carburante, assicurazione, revisione e controlli vari anche se poco utilizzata andrà ad erodere il conto in banca.

Se non strettamente necessaria bisognerebbe, quindi, limitarne l’utilizzo. Specialmente in questo periodo storico caratterizzato dall’aumento del costo del carburante. Meglio preferire altri mezzi, più ecologici e meno costosi, come ad esempio la bicicletta o il treno.

Vestiti, accessori

Il minimalismo è un trend che dal Nord Europa sta arrivando anche in Italia. Investe specialmente l’acquisto di abbigliamento e accessori al grido di less is more.

Avere pochi capi di abbigliamento e pochi accessori ma buoni permetterà di risparmiare molto denaro.

Ovviamente i capi d’abbigliamento, calzature e borse di buona fattura tendono ad essere costose. Per questo motivo si consiglia di acquistare soprattutto vintage, siti come Vestiaire Collective sono perfetti per l’acquisto di usato di lusso.

In alternativa, per oggetti meno costosi, provenienti soprattutto dal fast fashion ci si potrà riferire a Vinted. Limitare l’acquisto mensile di prodotti non necessari è alla base del risparmio.

Viaggi

Viaggiare è una delle esperienze più belle che una persona può fare nella vita. Scoprire nuovi posti e modi di vivere è impagabile e neppure troppo costoso.

Anche in questo caso dipenderà molto dal come lo si fa. Frequentare solamente resort extra-lusso e luoghi VIP, oltre a far venire meno l’essenza del viaggio, inciderà pesantemente sul bilancio familiare.

Per questo motivo si consiglia di viaggiare cercando di tenere sotto controllo le spese e preferendo mete meno costose.

La stessa meta “costosa”, poi, potrà essere affrontata in modo da ridurre i costi. Alla fine del viaggio non ci ricorderemo neanche dell’albergo super lussuoso, saranno altre le cose che, entrate nella mente, non ne usciranno più.

Abbonamenti

Da ultimo si tratterà di tutti quegli abbonamenti inutili che si continuano a pagare anche se non sfruttati per niente.

Senza rendercene conto, gli abbonamenti tenderanno ad accumularsi con il tempo. Quanti ricevono a casa riviste che non leggono? O ancora, quanti hanno tre o quattro abbonamenti a servizi di streaming che non utilizzano? Quanti pagano l’iscrizione in palestra senza, però, sfruttarla?

Ecco, tutti questi abbonamenti faranno spendere piccole cifre che, sommate, diventeranno una somma importante. Quindi, chi vuole risparmiare soldi ogni mese velocemente non dovrebbe mai commettere questi 4 errori.