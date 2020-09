Chi vuole perdere soldi, deve investire di breve termine sui mercati azionari. Davvero? Purtroppo è così!

A guardare le statistiche dei broker in CFD e di altri strumenti di trading, circa il 70/80% dei traders continua a perdere soldi con costanza. Chi apre solitamente un conto trading? Chi effettua delle operazioni sui mercati in ottica giornaliera o di 1/2 settimane al massimo.

Se osserviamo i mercati degli ultimi mesi a poche fasi direzionali dove si è assistito a salite e discese in pichi giorni di diversi punti percentuali, i grafici poi si sono mossi in una stretta fase laterale con continui alti e bassi e continui falsi segnali. Qualcuno potrebbe dire che questo è il territorio ideale per guadagnare con il trading?! Chi guadagna in queste condizioni è forse 1/2% al massimo e chi dice diversamente potrebbe dire forse una bella bugia.

La storia insegna che sui mercati azionari più si mantiene e più si guadagna. Chi fa questo ha probabilità fino al 90% di guadagnare. Chi fa trading intraday perde con probabilità fino all’80%. Quindi, cosa converrebbe fare?

Veniamo ai mercati.

Le oscillazioni continuano ad essere all’ordine del giorno. Ieri ribasso, oggi rialzo ed il copione è sempre lo stesso da diversi mesi.

Nel momento in cui scriviamo i mercati quotano ai seguenti prezzi:

Dax Future

12.802

Eurostoxx Future

3.198

Ftse Mib Future

19.030

S&P 500

3.384

Questi prezzi, a quale scenario futuro di breve termine potrebbero portare?

Le medie storiche sono ancora per un ribasso di breve termine fino ai primi 10 giorni di ottobre

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 25 settembre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Il quadro continua a essere contrastato e quindi sono ancora possibili ulteriori alti e bassi e falsi segnali.

Dax Future

Nuovi rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale del 2 ottobre superiore a 13.136,5. Rimbalzo in corso con nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera dell’1 ottobre inferiore a 12.668.

Eurostoxx Future

Nuovi rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale del 2 ottobre superiore a 3.174. Rimbalzo in corso con nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera dell’ 1 ottobre inferiore a 3.166.

Ftse Mib Future

Nuovi rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale del 2 ottobre superiore a 19.375. Rimbalzo in corso con nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera dell’ 1 ottobre inferiore a 18.780.

S&P 500

Nuovi rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale del 2 ottobre superiore a 3.323. Rimbalzo in corso con nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera dell’ 1 ottobre inferiore a 3.327,54.

Qual è il nostro consiglio operativo? Di attendere un segnale di rialzo/ribasso anche dalle chiusure del 2 ottobre e fino a quale momento evitare di fare trading di breve termine perchè il rischio è elevato di andare incontro anche a sonore perdite.

Infatti al momento le tendenze continuano a non essere definiti e per questo a volte in poche manciate di minuti si assiste a forti accelerazioni che a qualcuno potrebbero apparire senza senso.