Il caldo inizia a farsi torrido, e quindi abbiamo tutti bisogno di un bel bagno rinfrescante. Alcuni sono fortunati, perché vivono già in località di mare e possono tuffarsi appena usciti da lavoro. Altri invece devono trovare delle mete interessanti ed andare in vacanza apposta per poter godere un po’ del mare.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di aiutare coloro che sono alla ricerca di mete per l’estate. Recentemente abbiamo indicato alcune location meravigliose della Sicilia che sono anche state scelte come ambientazioni per un bellissimo film.

Oggi torniamo al mare, e lo facciamo prestando molta attenzione al nostro budget. Chi vuole mare paradisiaco spendendo poco deve scegliere queste grandiose mete italiane.

Rodi Garganico

Il nostro viaggio inizia in Puglia, e precisamente nel Parco nazionale del Gargano. Questo bellissimo parco si trova nella parte nord della Regione, e regala scorci naturalistici imperdibili. Noi consigliamo in particolare di visitare il Comune di Rodi Garganico, che si trova sulla costa. Il suo centro storico ci lascerà senza parole, e la spiaggia non è da meno, con la sabbia finissima.

Approfittiamo poi di questa gita per tuffarci nelle specialità gastronomiche del luogo. Consigliamo in particolare gli incredibili agrumi, ed i prodotti ad essi collegati, come il limoncello.

Numana

Spostiamoci più a nord, ed andiamo fino alle Marche. Anche qui si trova una meta magnifica, ovvero Numana. Essa si trova lungo la Riviera del Conero, e come Rodi Garganico regala un mare mozzafiato. Anche l’offerta culturale però non va sottovalutata, e consigliamo in particolare di visitare l’Antiquarium statale. Questo museo offre una grande quantità di reperti di epoca romana da non perdere.

Anche a Numana troviamo specialità culinarie eccellenti, e noi consigliamo soprattutto il brodetto di pesce, con la sua esplosione di diversi sapori provenienti dal mare.

Chi vuole mare paradisiaco spendendo poco deve scegliere queste grandiose mete italiane. Non è detto che bisogni pagare molto per godersi le vacanze.