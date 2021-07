Con l’arrivo dell’estate sono ovviamente cambiati anche i nostri desideri. Se, infatti, in inverno sogniamo la possibilità di prenderci una settimana di ferie per andare a sciare, d’estate non abbiamo occhi per nulla che non sia il mare. Dato che le restrizioni hanno penalizzato molto le vacanze in montagna, stiamo tutti cercando di goderci la spiaggia e il sole, lavoro e impegni permettendo.

Un obbiettivo comune

A parte il senso di relax e calma che la spiaggia e il mare regalano, per molti stare sul lettino del lido o sull’asciugamano della spiaggia libera è un impegno a tutti gli effetti. Per tanti, infatti, riuscire ad abbronzarsi e a mantenere l’abbronzatura è molto importante. D’altronde, con la tintarella addosso ci vediamo tutti più belli e attraenti. È comprensibile, dunque, come questo si riveli un obbiettivo comune.

Chi vuole mantenere a lungo l’abbronzatura deve conoscere i benefici di questo pesce delizioso

Oltre a prendere il sole indossando la crema protettiva e a non scordarsi mai di rimanere costantemente idratati, esistono altri segreti interessanti per far durare la tintarella a lungo. I più efficienti, ovviamente, si riferiscono all’alimentazione e al cibo. Non a caso, oggi scopriamo perché chi vuole mantenere a lungo l’abbronzatura, deve conoscere i benefici di questo pesce delizioso. Stiamo parlando della gustosissima anguilla. Per moltissimi sarà una sorpresa, ma l’anguilla, grazie a due componenti in particolare di cui parleremo, si dimostra ottima per raggiungere questo obbiettivo.

Non solo, infatti, è ricca di omega 3, ma anche, e soprattutto, di vitamina E. Queste due componenti presentano un’azione antiossidante importante. Di conseguenza, contribuiscono non solo alla protezione della pelle, ma anche, e soprattutto, alla sua colorazione sana e duratura. Per questo motivo, così come abbiamo visto per la pesca in questo articolo, anche l’anguilla si rivela un alleato per raggiungere l’obbiettivo di abbronzarsi. Basterà inserirlo nella dieta per partire con una marcia in più e diventare, in poco tempo, i più abbronzati della spiaggia.