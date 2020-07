Chi vuole certezze in Borsa deve puntare su questo titolo: il guadagno è garantito, anche se sui mercati azionari può sempre succedere di tutto e bisogna avere le antenne sempre dritte.

Il titolo azionario cui ci riferiamo è Amplifon. Nonostante il giudizio degli analisti non è stato mai clemente, la performance in Borsa ha sempre dato ragione al titolo che negli ultimi cinque anni non solo ha sempre battuto il settore di riferimento e il mercato italiano, ma negli ultimi nove anni ha sempre chiuso l’anno in positivo. Un risultato eccezionale che da’ abbastanza garanzie anche per il futuro.

Tuttavia secondo gli analisti Amplifon non è un buon investimento. Il consenso medio, infatti, è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione di circa il 20%.

Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 20 luglio a quota 26,47€ in rialzo del 2,52% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Poco da dire se non che la tendenza in corso è rialzista e che non ci sono ostacoli lungo il percorso che porta al II° obiettivo di prezzo in area 27,093€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 29,17€.

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 25€.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale tutto procede al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. C’è un aspetto molto interessante da notare. Nel caso in cui la proiezione dovesse raggiungere il III° obiettivo di prezzo in area 53€, Amplifon avrebbe conseguito una performance del 100% dai livelli attuali.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 24,443€ metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame mensile

La proiezione rialzista in corso non ha più ostacoli lungo il percorso che porta al I° obiettivo di prezzo in area 31,795€. A seguire gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Da notare l’enorme potenziale rialzista qualora il II° e III° obiettivo di prezzo dovessero essere raggiunti.

Chiusure mensili inferiori a 21,296€ farebbero invertire al ribasso al tendenza in corso.

Approfondimento

