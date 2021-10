L’autunno è arrivato e con esso i frutti della terra tipici di questa stagione. Oltre ai cachi, le castagne e i funghi, la zucca è una delle protagoniste indiscusse della cucina autunnale.

Sino a pochi anni fa, la zucca non era molto valorizzata dalla nostra cucina, ma ora vive una nuova gloria. Spesso la troviamo in vendita ad un prezzo molto conveniente e possiamo usarla per le ricette più diverse.

Questa verdura versatile e nutriente può essere preparata in mille modi, uno più gustoso dell’altro. Uno dei lati positivi della zucca è sicuramente il suo basso contenuto di grassi, perfetto per chi vuole stare leggero. Oggi, perciò, vedremo perché chi tiene sotto controllo il colesterolo dovrebbe cucinare la zucca in questo delizioso modo.

Un piatto gustosissimo e con pochissimi grassi

Chi ama la zucca sa bene che ci sono molte ricette per valorizzarla. Possiamo preparare una vellutata a base di zucca, degli gnocchi, addirittura dei dolci. Oggi, però, vogliamo parlare di un piatto salato perfetto come piatto unico. Si tratta dei triangolini di zucca impanati al forno, che ricordano delle bistecche impanate e fritte ma sono 100% vegetali.

Per il nostro piatto autunnale avremo bisogno di 500 grammi di zucca, 50 grammi di pangrattato dell’olio EVO, 1 aglio, rosmarino e un po’ di peperoncino.

Per iniziare, dobbiamo sbucciare la nostra zucca e fare delle fettine spesse 3 centimetri. Taglieremo le fettine in modo da ottenere dei triangolini, non è importante se non sono perfetti. Ora dovremo creare una bagna con l’olio e le spezie e immergere le fettine.

Adesso possiamo passare i triangolini nel pangrattato. Prendiamo ora una teglia da forno, ricopriamola di carta da forno e ungiamo bene con olio. Ora possiamo disporre la nostra zucca in modo che i pezzi non si tocchino e possano cuocere in maniera perfetta.

Concludiamo con un filo d’olio e spargiamo un pugnetto di sale grosso. Ora inforniamo in forno preriscaldato per 30 minuti a 180°. La zucca sarà cotta quando avrà la superficie dorata e supererà la prova della forchetta. Adesso possiamo sfornare e impiattare i nostri triangolini, perfetti da accompagnare con dei crostini di pane abbrustolito.

Abbiamo così preparato un piatto delizioso e croccante, dolcissimo e saporito, ma tenendo basse le calorie e i grassi.

