Già la batteria degli smartphone, se usati costantemente, dura poco, se poi si lasciano attive delle funzioni inutili questa durerà ancora meno. Infatti chi tiene questa funzione attiva sullo smartphone vedrà la batteria scaricarsi prima.

Se la batteria è scarica il telefono è inutile

La batteria del telefono è l’oggetto da preservare veramente, perché questa determina il funzionamento dello smartphone. Magari si esce la mattina presto e si torna a casa la sera tardi. Il nostro smartphone è difficile che duri così a lungo. Quindi conviene sempre portarsi dietro il caricabatterie. Soprattutto se non lo carichiamo di notte, come spiegato in questo precedente articolo. Leggendo l’articolo si scoprirà il motivo per cui non bisognerebbe caricare il telefono di notte, ma converrebbe farlo durante la giornata.

Chi tiene questa funzione attiva sullo smartphone vedrà la batteria scaricarsi prima

Ma oltre all’ora in cui si carica lo smartphone ci sono delle funzioni sul telefono che sono sempre attive, ma che in realtà si usano veramente poco o non si usano proprio. Ad esempio il bluetooth non è un funzione che viene usata moltissimo, a meno che non si usino le cuffie senza fili. Comunque il bluetooth tra tutte le funzioni attive è forse quella più utile e non vogliamo parlare di questa.

C’è una funzione veramente inutile che si può attivare solo quando c’è bisogno

La funzione di cui stiamo parlando è la rotazione automatica dello schermo. Questa funzione è sempre attiva e deve essere disattivata manualmente. La rotazione dello schermo, come si capisce dal nome, serve a spostare la visualizzazione dello schermo da verticale a orizzontale, o viceversa.

Questa funzione può tornare utile se magari si guardano video su YouTube o simili. Il problema di questa funzione è che se lasciata sempre attiva consumerà tantissima batteria. La cosa migliore è disattivarla tirando giù il menù a tendina per Android o su per iPhone e attivarla solo quando serve.