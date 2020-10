Mai farsi attirare da investimenti troppo facili. Chi ti promette troppo è probabile che ti voglia truffare. Ce lo ha insegnato anche l’immortale fiaba di Pinocchio. Con l’episodio del Gatto e la Volpe, e gli zecchini sepolti nel Campo dei Miracoli. Che si sarebbero dovuti moltiplicare, ma che ovviamente, invece, non lo fecero. Chi ti promette rendimenti elevati sugli investimenti ti prende in giro e lui è un impostore, ma tu sei uno sciocco.

Fate attenzione alle promesse di rendimenti troppo elevati. E fatelo per due motivazioni fondamentali. La prima è che nessuno, nessuno può garantirvi la certezza di un rendimento. Se lo fa, potete automaticamente dargli la patente di truffatore. La seconda è che in finanza, come ovunque, non esistono pasti gratis. Ciò che è gratuito per qualcuno, nasconde sempre un costo per altri. Traslato, se voi avete un vantaggio, qualcuno ha uno svantaggio, o un vantaggio più grande del vostro. Che poi è la base dell’autoalimentazione di truffe famose come lo schema Ponzi.

Volete un esempio? Nel Nord-Est ha fatto scalpore la recente rivelazione che una società di investimento abbia truffato circa 2.000 clienti. Raccogliendo 70 milioni di euro in 2 anni. Una media di 35.000 euro a persona, neanche tanto. Ma quando sono 2.000… La società in questione cosa faceva? In pratica metteva in atti il classico schema Ponzi di cui sopra. Prometteva interessi del 10% al mese. Ovviamente il meccanismo ha funzionato bene per i primi clienti. Che non sono stati pagati con i ricavi di investimenti oculati. Ma solo con i soldi dei clienti venuti dopo di loro. Come sempre accade in questi casi, quando non si fanno più clienti il meccanismo s’inceppa.

I soldi ovviamente sono scomparsi. A Como, nel 2010, successe la stessa cosa. All’epoca, però, i soldi erano 60 milioni di euro. E l’interesse promesso “solo” dall’8% al 10% all’anno. Ma di chi è la colpa di queste situazioni. Delle autorità di vigilanza, certamente. Che non vigilano affatto. Dello Stato, che non tutela i cittadini, esposti a truffe come queste. Che non li educa ad evitarle. Tutto vero, Ma la verità non sta in massima parte in queste affermazioni. La triste verità è che la colpa è dei risparmiatori. E per la maggior parte.

La triste verità

Perché si tratta di persone che credono all’impossibile. Come rendimenti troppo elevati. E che, purtroppo, si ritengono più furbi degli altri. E’ successo ad altri di essere vittime di truffe. A me non succederà, pensano. Io sono più furbo! Ovviamente non è così. Infatti sono proprio questi “finti furbi” che vengono ricercati dai truffatori. Che giocano sulla loro psicologia. Facendogli credere di essere migliori degli altri, e gonfiando il loro ego, per poi fregarli come visto prima. Ricordate. Chi ti promette rendimenti elevati sugli investimenti ti prende in giro e lui è un impostore, ma tu sei uno sciocco.