Scegliere il mutuo giusto, districarsi tra mille offerte o trovare una finanziaria disposta a sostenere i nostri progetti non è sempre facile. Il rischio, infatti, è di non trovare la soluzione più adatta e dover così rinunciare alla casa o all’auto dei sogni. Il mercato finanziario è molto complesso e la non conoscenza dei suoi meccanismi può farci perdere nella giungla dei prestiti. Certamente in molti casi rivolgendoci alla nostra banca possiamo ottenere le risposte che cerchiamo. Ma la nostra situazione potrebbe richiedere la consulenza di un professionista capace di individuare strumenti e istituti più adatti. Trovare un professionista qualificato è quindi il primo passo verso la soluzione. Dobbiamo, infatti, evitare di incorrere in soggetti non abilitati: l’abusivismo finanziario può causare guai seri. In questo articolo capiremo chi ti aiuta a riconoscere un professionista qualificato quando vuoi un finanziamento.

L’Organismo Agenti e Mediatori

Il D.Lgs. 141/2010 ha istituito l’Organismo Agenti e Mediatori, con l’obbiettivo di regolamentare al meglio il settore dell’intermediazione finanziaria. L’OAM gestisce appositi elenchi dove trovare professionisti in regola con i requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa. Quindi, chi ti aiuta a riconoscere un professionista qualificato quando vuoi un finanziamento è proprio l’OAM. L’Organismo, infatti, tutela i consumatori garantendo l’onorabilità e la professionalità dei soggetti iscritti negli elenchi. Devono essere iscritti all’OAM anche cambiavalute, compro oro e gli agenti di servizi di pagamento. I professionisti competenti per trovare il giusto finanziamento sono mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria. Gli agenti offrono tendenzialmente prodotti di un solo gruppo bancario. I mediatori invece potranno accompagnarci nella scelta tra i prodotti offerti da più istituti.

Chi ti aiuta a riconoscere un professionista qualificato quando vuoi un finanziamento

Il sito dell’OAM consente di ricercare e trovare i professionisti iscritti ed in regola con la normativa. Permette anche di segnalare eventuali soggetti abusivi che abbiano proposto illecitamente operazioni finanziarie ai consumatori. Ma quali sono i rischi legati all’abusivismo finanziario? Il semplice fatto di svolgere abusivamente un’attività evidenzia come il soggetto non rispetti le normative. Gli abusivi non garantiscono quindi gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa a tutela dei clienti. Abbiamo recentemente analizzato il rischio di come alcune forme di finanziamento possano portare al sovraindebitamento. La consulenza di un professionista qualificato deve, quindi, aiutarci ad evitare i rischi connessi all’indebitamento. Ricordiamo, inoltre, che i professionisti OAM hanno diritto al pagamento di una commissione. Chi invece dovesse imbattersi in un abusivo potrà non remunerarne l’attività.