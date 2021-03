Chi sono le presentatrici che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo? Due giorni dopo la fine della 71^ edizione e in occasione della Giornata Internazionale della donna, ricordiamo le protagoniste che hanno brillato sul palco dell’Ariston.

Non chiamatele vallette

Il celeberrimo vocabolario Treccani parla chiaro. Per valletta si intende la “giovane assistente di scena” che supporta il presentatore nelle trasmissioni televisive.

È da ipocriti non ammettere che, ancora oggi, la donna di spettacolo è spesso considerata questo: un supporto. Purtroppo, alcune architetture culturali sono così radicate che è difficile buttarle giù. Per questo, è fondamentale ricordare la naturale importanza di quelle donne che contribuiscono al raggiungimento di una – speriamo definitiva – emancipazione.

L’educazione passa sempre per gli insegnamenti che storia ci lascia. Passando in rassegna le presentatrici che hanno condotto il Festival di Sanremo, più importante appuntamento della televisione italiana, possiamo imparare qualcosa. La nostra cultura deve impegnarsi ad assorbire l’idea della parità di genere, partendo da modelli saldi e declinandoli nella vita di tutti i giorni.

Chi sono le presentatrici che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo: l’epoca classica

È triste ammetterlo, ma su 71 edizioni del Festival, sono pochissime quelle affidate a una piena conduzione femminile: sei, scavando negli annali.

La prima risale al 1961, edizione affidata a Giuliana Calandra e a Lilli Lembo. In quell’occasione, il Festival si svolse al Casinò di Sanremo – come accadde per tutte le edizioni, fino al ’77. Proprio l’anno dopo, il ’78, fu la volta di Maria Giovanna Elmi, l’anno precedente solo spalla di Mike Buongiorno.

Un salto avanti di quasi otto anni e abbiamo alla conduzione Loretta Goggi, nell’ultima edizione sanremese senza dati Auditel sullo share.

Gli anni 2000

Arriviamo dunque agli anni 2000. Tre sono le conduzioni totalmente femminili dall’inizio del 21° secolo. Ad aprire le danze c’è Raffaella Carrà, all’epoca regina del palinsesto Rai con “Carramba”, che conduce nel 2001. Nel 2004 la Rai si affida a Simona Ventura, al top della carriera grazie alla conduzione di “Quelli che il calcio”. Chiudiamo con Antonella Clerici, che nel 2010 presenta uno dei Sanremo con più ascolti della storia. Ripartiamo anche da questi dati, per rieducare la nostra società.