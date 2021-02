Il ricambio generazionale è normale e si sente spesso parlare della nuova generazione Z. Per Gen Z si intendono tutte quelle persone nate dal 1996 fino al 2010, chiamate anche Zoomer. E sono proprio queste le nuove star. I nuovi VIP che firmano contratti da migliaia di dollari e contano già in banca un patrimonio di qualche milione. Ma chi sono le nuove dive di oggi figlie di celebrità da tenere sott’occhio?

Ella Emhoff

I riflettori puntati su Ella Emhoff sono arrivati il giorno dell’insediamento del nuovo Presidente americano Joe Biden. Infatti la Emhoff è stata notata il 20 gennaio del 2021 per il suo look firmato MiuMiu, ma non solo. Ella è anche la figliastra di Kamala Harris, Madame Vice President e oggi ha fatto il suo debutto in passerella con il marchio americano Proenza Schouler in occasione della fashion week di New York. Ma non è abbastanza, perché Ella, infatti, ha lanciato anche una sua linea di knitwear, andata sold out dopo pochissimo tempo.

Lourdes Leon Ciccone

Il cognome Ciccone ricorda sicuramente qualcuno e infatti stiamo parlando proprio della figlia di Madonna, Lourdes Leon Ciccone. La figlia 24enne, chiamata Lola, è stata scelta dal famoso marchio Marc Jacobs come testimonial della campagna spring-summer 2021. Il senso della campagna è quello di raccontare lo spirito giovanile e individualista di ogni persona, e Lola non poteva che essere la scelta migliore per questa s-s 21.

Lila Moss

Tale madre, tale figlia. E così Lila Moss, la figlia della top model Kate, ha deciso di percorrere anche lei le orme della mamma. A 18 anni infatti ha fatto il suo debutto nella fashion week parigina sulla passerella di MiuMiu. Non solo modella di sfilata, ma anche fotomodella. Infatti assieme a giovanissime colleghe è il volto del profumo “Perfect” di Marc Jacobs. Ed ecco chi sono le nuove dive di oggi figlie di celebrità da tenere sott’occhio.

