La canzone è una perla preziosa nello scrigno della cultura italiana. È parte integrante del patrimonio immateriale della Nazione. I grandi nomi illustri della musica italiana hanno contribuito a rendere il Paese una potenza culturale di prim’ordine.

A proposito di alfieri canori, in questo spazio vediamo chi sono i primi cinque cantanti italiani per dischi venduti. Li elenchiamo in ordine crescente.

Quinta posizione

Al quinto posto troviamo una band. Non una band qualsiasi, ma quella con il record di vendite in Italia: i Pooh. La fondazione del gruppo risale agli anni ’60, ma ancora oggi i Pooh godono di un successo indiscusso. All’attivo contano più di 100 milioni di copie vendute, grazie soprattutto alle pietre miliari come “Piccola Katy”, “Pensiero” e “Uomini soli”.

Quarta posizione

Con oltre 110 milioni di copie vendute, Patty Pravo si classifica quarta nella lista dei cantanti più blasonati. Il suo grande successo “La bambola” ha ottenuto da solo ben 40 milioni di acquisti in tutto il mondo. Patty Pravo, ancora oggi, resta un’icona della musica italiana e uno dei volti più noti di Sanremo.

Terza posizione

Al terzo posto c’è il maestro dei maestri, la musica italiana nel mondo. Luciano Pavarotti, il tenore che tutto il globo terrracqueo ci invidia, ha venduto oltre 120 milioni di dischi. Vanto italiano e internazionale, di lui un giornalista del “New York Times” disse: “quando Pavarotti nacque, Dio gli baciò le corde vocali”.

Seconda posizione

Gli amanti della musica la conoscono anche come la “tigre di Cremona”. Stiamo parlando di Mina, artista ineguagliabile, innovatrice, trasgressiva e affascinante. “Se telefonando”, “Grande, grande, grande”, “Amor mio”: sono alcuni successi strepitosi senza tempo di questo monumento vivente della musica. Con più di 150 milioni di dischi venduti, Mina risulta essere la donna italiana con il record di vendite. Uno dei tanti che ha raggiunto nella sua vita artistica.

Prima posizione

La medaglia d’oro spetta al “molleggiato”, ossia Adriano Celentano. Non si contano i luoghi sperduti del mondo in cui è arrivata la voce del ragazzo della via Gluck. Questo il nome della via in cui ha trascorso l’infanzia Celentano, lo stesso di un brano celebre che gli ha regalato il grande successo. Tra i tanti pezzi forti del repertorio, ricordiamo “24mila baci”, “Azzurro” e “Pregherò”. I dischi venduti? Oltre 200 milioni, prima posizione più che meritata.

