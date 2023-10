Chi sono i guru più ricchi della storia, patrimoni e fortune accumulate e quanto spendiamo per avere una consulenza

Non ci sentiamo in sintonia con noi stessi e affrontiamo un periodo difficile, abbiamo bisogno di un aiuto. Moltissime persone ricorrono all’aiuto di un guru che indica la strada per uscire dal buio in cui è facile cadere. Avere una guida ha un costo e chi si specializza guadagna davvero tanto. Ecco chi sono i più famosi.

In passato, in un passato molto remoto, si usava fare meditazione e trovare il centro di tutto. Ci sono ancora numerosi esempi di persone che vivono con questa filosofia ma non sono conosciute alla stragrande maggioranza della gente. Spesso il cantautore Battiato ne ha parlato quando alternava interviste interessanti alla scrittura dei suoi capolavori. Ma era praticamente impossibile capire dove poter trovare queste persone capaci di isolarsi e di trovare facilmente l’equilibrio nella propria vita. Più facile trovare i guru a pagamento. Molti di loro sono riusciti a creare patrimoni davvero considerevoli.

Il santone Sai Baba per esempio avrebbe messo da parte un patrimonio di 12 miliardi di euro secondo i quotidiani italiani. Il guru Osho aveva una collezione di 93 Roll-Royce tutte Silver Spur collezionate quando guidava i suoi discepoli della comune dell’Oregon. La Fondazione del guru Vasudev avrebbe raggiunto nel 2014 un patrimonio netto di 14 milioni di dollari. Non è facile avere una consulenza o un incontro che possa farci stare meglio. Sicuramente bisogna essere pronti a sborsare una somma importante.

Vip alla ricerca di felicità

Se vogliamo sapere chi sono i guru più ricchi della storia dobbiamo prepararci, la lista è lunga. Oltre ai 3 già citati troviamo anche Baba Ramdev che controllerebbe secondo i quotidiani che si occupano di finanza un vero impero miliardario. Questo anche grazie ai prodotti che vende insieme alle sue lezioni tramite una società che ha un patrimonio degno di una società quotata in borsa.

Tra i più ricchi e ambiziosi anche il guru Maharishi scomparso nel 2008 ma tra i più famosi per aver seguito e aiutato Mick Jagger, Mia Farrow, i Beatles. Mick Love dei Beach Boys e Donovan. Gli eventi organizzati negli Stati Uniti portarono numerose polemiche per i grandi capitali che riuscirono a far accumulare alle varie fondazioni che si occupavano dei suoi progetti. Tra i più incredibili quello da 10 miliardi di dollari per porre fine alla fame nel Mondo e quello da 1 miliardo di dollari per porre fine alle guerre tramite i gruppi di meditazione.

Chi sono i guru più ricchi della storia, anche quelli odierni sono costosi

Queste discussioni sono tornate di moda in Italia dopo l’arrivo del santone Sadhguru a Milano. Gli insegnamenti proposti hanno riguardato la meditazione da seguire per prendere consapevolezza del corpo e del Mondo che ci circonda e gli esercizi per gestire la mente. Pochi punti ma chiari per capire come ritrovare la sicurezza in noi stessi.

Il costo per partecipare agli incontri si avvicina ai 1.000 euro secondo quanto riportato dai quotidiani. Il costo dell’incontro sarebbe un modo per finanziare le attività svolte dalla sua fondazione alla ricerca del benessere da diffondere durante la vita terrestre. Gli esempi passati non aiutano i nuovi guru che riescono ancora ad attirare numerose persone ma non come avveniva prima. Sono in molti a cercare aiuto e a desiderare un po’ di pace nella quotidianità soprattutto in questi giorni, il costo per arrivarci però rimane elevato.