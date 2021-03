Nella dichiarazione dei redditi 730/2021 per i redditi 2020, bisogna indicare il nucleo familiare. Inoltre, bisogna compilare la dichiarazione in modo corretto, per ottenere le agevolazioni, le deduzioni e le detrazioni fiscali. Analizziamo chi sono i familiari a carico fiscalmente e quale reddito bisogna considerare nel 730/2021. Considerando anche le possibili variazioni in corso dell’anno 2020.

Chi sono i familiari a carico fiscalmente e quale reddito bisogna considerare nel 730/2021

I familiari a carico sono inseriti nella dichiarazione dei redditi 730/2021 nel prospetto familiari. Bisogna indicare i dati dei familiari a carico fiscalmente nel 2020, per poter fruire delle detrazioni IRFEF per il coniuge, i figli o altri familiari a carico.

Sono considerati a carico fiscalmente:

i membri della famiglia che nel 2020 hanno un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51;

i figli di età non superiore ai 24 anni, che nel 2020 hanno un reddito complessivo non superiore a 4mila euro.

Cosa si intende per familiari

I familiari possono essere considerati a carico anche se non convivono con il contribuente o nel caso in cui risiedono all’estero. Per familiare si intende il coniuge non separato e i figli (sono compresi i figli affidati, adottivi o affiliati).

Per altri familiari a carico si intendono coloro fanno parte del nucleo familiare e sono conviventi con il contribuente. Nello specifico:

coniuge separato legalmente;

genitori (anche adottivi);

discendenti dei figli;

nuore e generi;

suocera e suocero:

sorelle e fratelli;

nonne e nonni.

Cosa succede se la situazione è cambiata nel 2020?

Se la situazione di familiare a carico fiscalmente è cambiata nell’arco dell’anno 2020, bisogna calcolare le detrazioni diversamente. Infatti, chi presta l’assistenza fiscale dovrà considerare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti.

Quindi, a seconda della situazione reddituale per carichi di famiglia le detrazioni possono essere considerate per intero o solo in parte.

Per maggiori indicazioni si consiglia di consultare le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul 730/2021 qui.