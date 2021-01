Il caffè, nettare degli Dei e sveglia di ogni mattina. Come potremmo iniziare le nostre giornate senza una tazzina (o tazza per i più coraggiosi) di caffè?

Noi italiani siamo certi che non ci sia miglior caffè di quello nostrano e tanti stranieri confermano questa nostra certezza. Per noi questa semplice bevanda rappresenta la tradizione, la convivialità, la socialità, il relax. Insomma, dietro ad una tazzina si nasconde un mondo di sapori ed emozioni.

Che siano le sette del mattino o le sette di sera poco importa: sarà sempre un buon momento per prendere il caffè.

Tuttavia, spesso sottovalutiamo il suo potere eccitante. L’eccesso di caffeina, infatti, provoca disturbi del sonno ed iperattività. Inoltre, chi soffre di questo disturbo dovrebbe smettere di bere il caffè perché potrebbe danneggiare la sua salute. Questo problema di cui parliamo è lo stress, nemico dei tempi moderni che in tanti devono affrontare.

Un nemico invisibile

Possiamo definire lo stress proprio come un nemico invisibile, che si attanaglia nella nostra mente e ci condiziona la vita. Capita che non ci si renda conto di esserne affetti, ma che se ne risentano le conseguenze col passare del tempo.

Dal suo canto, gli effetti energizzanti della caffeina si ripercuotono sul sistema nervoso, con conseguenze diverse a seconda dei casi. Difatti, i risultati saranno positivi su coloro che attraversano un periodo di depressione.

Purtroppo, lo stesso non può dirsi per chi è in una fase di nervosismo ed ansia acuti.

Stress e caffeina possono rappresentare un mix talmente potente da causare addirittura delle allucinazioni.

Gli esperti hanno osservato che ciò accade soprattutto se si assumono più di cinque tazze nell’arco di una sola giornata.

Ecco perché chi soffre di questo disturbo dovrebbe smettere di bere il caffè per evitare di incorrere in seri rischi per la sua salute.