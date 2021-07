Abbiamo tutti avuto almeno una volta nella vita quella sensazione di stanchezza improvvisa. Una sensazione in cui sembra che tutto il corpo sia appesantito. Ci sentiamo senza forze e alcune volte le forze le perdiamo del tutto, svenendo o accasciandoci a terra per colpa della perdita di equilibrio. Quel momento è dovuto nella stragrande maggioranza dei casi alla pressione bassa.

Chi soffre di pressione bassa dovrebbe mangiare spesso questo alimento gustoso e utilissimo

Con pressione bassa intendiamo una pressione arteriosa che ha dei valori inferiori alla norma. Per la precisione se la pressione scende sotto i 90/60 mmHg. I sintomi principali sono stanchezza, giramenti di testa, visione offuscata e aumento della sudorazione. Le cause sono innumerevoli e vanno dalla predisposizione genetica alla disidratazione. Anche l’assunzione di alcuni tipi di farmaci può provocare un abbassamento di pressione. È necessario in questi casi rivolgersi ad un medico che faccia una diagnosi accurata del problema in modo tale da ricorrere ai ripari. Questi sintomi sono molto comuni a tantissime altre patologie più o meno gravi, perciò è sempre bene rivolgersi ad un medico per la diagnosi e non farla da soli. Ed ecco dunque che chi soffre di pressione bassa dovrebbe mangiare spesso questo alimento gustoso e utilissimo.

La liquirizia

La liquirizia è una pianta spontanea del Mar Mediterraneo. Le sue radici in particolare sono particolarmente indicate per chi soffre di pressione bassa. Masticare dei bastoncini di liquirizia può essere un valido aiuto per combattere gli abbassamenti di pressione improvvisi. La liquirizia contiene infatti una sostanza chiamata glicirrizina che favorisce l’aumento della pressione sanguigna non appena viene metabolizzata. Si può consumare in moltissimi modi, oltre ai bastoncini di liquirizia esistono le caramelle o gli integratori. Attenzione però a non eccedere troppo col consumo di questa pianta. Un utilizzo eccessivo di liquirizia potrebbe portare infatti al problema opposto, e dunque a una pressione arteriosa troppo alta.