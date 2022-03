È uno dei disturbi più comuni che affliggono molti italiani tutti i giorni: si tratta del senso di nausea e malessere che può colpirci quando ci troviamo su un mezzo di trasporto. Lo chiamiamo generalmente mal d’auto anche se si può verificare su qualsiasi tipo di mezzo, dal bus, alla nave, all’aereo, persino al treno. Il suo nome scientifico è cinetosi, cioè appunto malattia da movimento. Molti di noi ne hanno sofferto da bambini e alcuni sfortunati si portano dietro questo disturbo anche in età adulta. Ma fortunatamente non occorre rassegnarci a nausea e malessere durante i viaggi e nemmeno imbottirci di farmaci contro la nausea. Esiste infatti un semplicissimo rimedio naturale, conosciuto da generazioni, che può darci una mano a combattere la cinetosi in pochi secondi. Vediamo quale.

Effetto immediato contro nausea e vomito

Ma di quale rimedio stiamo parlando? Semplicissimo, si tratta di un alimento dalle mille proprietà positive, cioè lo zenzero. La scienza ci insegna che lo zenzero ha importanti benefici per combattere la nausea, sia quella provocata dal mal d’auto, sia quella dovuta ad altri fattori come la gravidanza. Inoltre, lo zenzero avrebbe un leggero potere calmante e quindi ci aiuta a combattere la somatizzazione del mal d’auto. Spesso, infatti, il timore di stare male comincia a farci sentire l’arrivo della nausea ancora prima di salire in macchina. Lo zenzero potrebbe aiutare anche su questo fronte.

Chi soffre di nausea in auto e sui mezzi dovrebbe avere sempre in tasca questo rimedio naturale che la sconfigge subito

Ma come avere sempre a portata di mano dello zenzero per combattere la cinetosi? Semplicissimo: possiamo munirci di alcuni cubetti di zenzero candito. Si trovano facilmente in vendita in supermercati e negozi biologici. Si conservano molto a lungo, quindi possiamo metterne in borsa qualche cubetto da consumare alla bisogna. Lo zenzero ha effetto praticamente immediato nel combattere la nausea.

Un leggero spuntino prima di partire aiuta contro il mal d’auto

Chi soffre di nausea sui mezzi dovrebbe ricordarsi di mangiare qualcosa prima di mettersi in viaggio. Pare infatti che una delle armi più efficaci per combattere la cinetosi sia di consumare un leggero spuntino prima di mettersi in viaggio. Questo aiuta a contrastare l’accumulo di succhi gastrici nello stomaco, che potrebbero peggiorare il senso di nausea. Sono da preferire in questo caso alimenti secchi e non troppo pesanti, come pane, grissini, o biscotti.

