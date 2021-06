Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo sofferto di dolore o gonfiore addominale. Molto spesso, però, non ci soffermiamo nemmeno a ricercarne le cause dato che questi sono sintomi passeggeri. Pensiamo che sia dovuto a qualcosa che abbiamo mangiato e che ha causato il gonfiore senza andare a capire precisamente cosa. Invece, chi soffre di malessere e gonfiore addominale dovrebbe fare attenzione a cosa mangia perché questa potrebbe essere la causa inaspettata.

Infatti, il gonfiore addominale è un sintomo comune a molti disturbi, perciò può passare del tempo prima di capire esattamente quale sia la causa. Ma soprattutto quando gonfiore e dolore addominale si fanno frequenti e fastidiosi è bene andare a capire cosa li ha causati in modo da poter risolvere adeguatamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Chi soffre di malessere e gonfiore addominale dovrebbe fare attenzione a cosa mangia perché questa potrebbe essere la causa inaspettata

Questi sintomi fastidiosi molto spesso sono causati da un disturbo comune: l’intolleranza al lattosio. L’intolleranza al lattosio è un disturbo causato dalla mancata produzione da parte del nostro corpo di lattasi, enzima che serve a far digerire il latte e i suoi derivati. Quando si pensa all’intolleranza al lattosio si pensa sempre che l’unico sintomo sia la diarrea. Non molti sanno invece che l’intolleranza al lattosio può causare anche dolori addominali e gonfiore addominale.

L’unico modo per capire se si è realmente intolleranti al lattosio è fare un test specifico come il “breath test”, o test del respiro. È un test semplicissimo ed eseguibile in Day Hospital in tantissime strutture. Una volta accertato che si tratta di intolleranza al lattosio possiamo procedere subito con l’esclusione di alimenti che contengono lattosio dalla nostra dieta. Gli alimenti che contengono lattosio sono tantissimi, purtroppo non basta togliere solo latte e prodotti caseari. Il lattosio infatti è contenuto in alcuni salumi, alcuni alimenti surgelati e persino verdure e legumi come la lattuga e i piselli possono contenere lattosio in piccole quantità. Ultimamente i supermercati sono sempre più forniti di alimenti senza lattosio perciò il disagio non è elevatissimo.

Soprattutto, fortunatamente, non è una condizione permanente. Solitamente, una volta eliminato completamente il lattosio dalla nostra dieta, il nostro organismo si disintossicherà e di conseguenza andranno via gonfiore addominale e malessere. Una volta disintossicati, si riesce a piccoli passi a reintrodurlo e a riavere una dieta contenente latte e i suoi derivati.