Inutile girarci intorno, le feste natalizie sono caratterizzate oltre che dagli ottimi piatti salati da numerosi dolci irrinunciabili. Oltre ai più famosi, come panettone, pandoro e torrone, troviamo in ogni Regione delle golosissime specialità a cui non si può dire di no.

Purtroppo per molte persone affette da alcune patologie, come ad esempio il diabete, questa spensieratezza nel mangiare non esiste. È anche vero che le feste dovrebbero portare tranquillità per tutti e, per questo, è giusto trovare soluzioni che mettano tutti a proprio agio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Chi soffre di diabete non dovrà più rinunciare ai dolci grazie a queste 2 buonissime preparazioni da gustarsi durante le feste di Natale. Ovviamente è consigliabile, prima di cimentarsi in cucina, chiedere il parare del proprio medico o diabetologo. Come facciamo di solito noi di ProiezionidiBorsa, anche in questo caso la caratteristica principale dei dolci che spiegheremo è la semplicità. Con questo non si vuole assolutamente compromettere il gusto ma, anzi, far capire che con poco impegno si riescono ad ottenere ottimi risultati.

Chi soffre di diabete non dovrà più rinunciare ai dolci grazie a queste 2 buonissime preparazioni da gustarsi durante le feste di Natale

Dopo aver spiegato nei minimi dettagli come preparare un ottimo panettone ideale per chi soffre di diabete, qui vedremo come preparare 2 dolcetti. Ingredienti facilmente reperibili e semplicità di esecuzione sono le parole d’ordine.

Torroncini mandorle e cioccolato

Ingredienti:

250 gr di mandorle con la buccia sbriciolate;

50 gr di cioccolato fondente extra tritato;

buccia di limone e arancia non trattate grattugiata;

25 gr di crema di nocciola senza zucchero;

250 gr di farina integrale;

4 cucchiai di olio d’oliva gentile;

140 ml di caffè d’orzo;

pizzico di sale integrale.

In una ciotola inserire tutti insieme gli ingredienti ed amalgamarli fino a rendere il tutto molto omogeneo. Quest’impasto adesso va lavorato con le mani formando un cilindro alto circa 2 centimetri. Questo serpentello va a sua volta tagliato a pezzi lunghi 3 o 4 centimetri. Appoggiamo ora i torroncini in una teglia con carta da forno leggermente infarinata e mettiamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 10 minuti circa. Una volta raffreddati saranno pronti da mangiare.

Scorze di arancia al cioccolato

Ingredienti:

4 arance non trattate;

250 ml di bevanda di riso integrale;

100 gr di cioccolato fondente.

Dopo aver lavato le arance, sbucciamole e formiamo delle strisce con la buccia lasciando attaccata anche pochissima polpa. Mettere le bucce in una padella ricoprendole di acqua e aspettare che arrivi a bollore. Ora scoliamole e ripetiamo questa operazione per due volte.

Adesso rimettere le bucce per 20 minuti a bollire nella bevanda di riso integrale, finché non risulteranno lucide. Mentre si raffreddano sciogliamo il cioccolato fondente a bagnomaria e tuffarci per metà l’arancia. Lasciare solidificare la cioccolata adagiando le scorzette su un foglio di alluminio.