Si tratta di ageusia e anosmia, alterazione del gusto e dell’olfatto, due disturbi che secondo alcuni studi, non compaiono soltanto nell’infezione da virus Sars-CoV-2 responsabile del Covid 19.

A quanto pare esistono diverse malattie, che potrebbero comportare queste conseguenze.

Infatti, chi soffre di diabete di tipo 2 spesso non sa che potrebbe avere anche questi due disturbi.

Da uno studio condotto dai membri dell’Irccs Burlo Garofalo di Trieste è emerso che una buona parte di questi soggetti diabetici ne soffre.

Gli scienziati di Trieste hanno esaminato e confrontato pazienti con diabete di tipo 2 con un gruppo di persone sane.

Hanno chiesto a tutti i partecipanti all’indagine di testare delle striscioline di carta imbevute con diversi composti che andavano dal dolce al salato, all’acido e all’amaro.

Per l’olfatto, l’esperimento chiamato Sniffin Sticks test, è stato eseguito con dodici pennarelli, ognuno dei quali con un odore diverso. I partecipanti hanno annusato ciascun pennarello indicandone l’odore percepito tra quattro possibili scelte.

Si è scoperto che il 65% dei pazienti diabetici con ipertensione soffre di un alto livello di alterazione dell’olfatto. Nei pazienti diabetici con un elevato livello di glicemia a digiuno, gli scienziati hanno riscontrato un disturbo nel riconoscere sia il gusto che l’olfatto.

Gli scienziati affermano che non è ancora chiaro se i due disturbi, l’alterazione del gusto e dell’olfatto, siano una conseguenza del diabete oppure la causa.

Si presume, che queste alterazioni influenzino il modo di alimentarsi dei diabetici, tanto da spiegare l’obesità e l’ipertensione spesso presente in questi soggetti.

In effetti, saranno necessari ulteriori studi per capire il momento in cui insorgono i due disturbi, e le possibili cause e influenze sulle scelte alimentari dei diabetici.