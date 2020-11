Il Team di ProiezionidiBorsa oggi spiegherà ai lettori cosa deve fare la persona che soffre di diabete per prendere la patente di guida o rinnovarla.

In Italia oltre tre milioni di persone dichiarano di soffrire di diabete. Circa un milione non sa di averlo e oltre quattro milioni sono ad alto rischio di sviluppare questa patologia. Una malattia purtroppo cronica, caratterizzata da un’eccessiva quantità di glucosio nel sangue. È causata, infatti, da un difetto di produzione, o di funzionalità, da parte del pancreas, di insulina.

L‘insulina è un ormone a cui spetta il compito di regolare il livello di glucosio nell’organismo umano. Quando il pancreas produce poca insulina, o non la produce affatto, insorge questa patologia. Le forme principali di diabete mellito sono il diabete di tipo 1 e il diabete di tipo 2.

Il diabete di tipo 1 e quello di tipo 2

Il diabete giovanile è quello di tipo 1. Questo compare negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza ed ha origine autoimmune. In questa forma di diabete, il pancreas produce insulina che viene distrutta dagli anticorpi che non riconoscono le cellule beta.

Il diabete di tipo 2, generalmente, compare nelle persone adulte con problemi di sovrappeso e obesità. In questa forma di diabete, invece, il pancreas riesce a produrre insulina ma questa o è insufficiente oppure non è ben utilizzata dall’organismo. Il 90% delle persone affette da diabete, soffre del diabete di tipo 2.

Sin tratta di una malattia invalidante. E chi ne soffre ha diritto a molteplici prestazioni assistenziali e agevolazioni anche fiscali.

Chi soffre di diabete cosa deve fare per prendere la patente o rinnovarla?

Le persone che soffrono di diabete convivono con delle difficoltà più o meno gravi che ne condizionano la vita, le cui complicanze possono riguardare molti organi. Tra questi il cervello, il cuore, gli occhi, i reni ed il sistema nervoso.

A questo punto, chi soffre di diabete può guidare l’auto? Gli Esperti spiegheranno cosa deve fare il diabetico per prendere la patente o per rinnovarla.

Rilascio e rinnovo della patente di guida

Le domande alle quali vogliamo dare una risposta oggi sono: può una persona affetta da diabete guidare? E cosa deve fare per ottenere il rilascio o il rinnovo della patente di guida?

Va detto, che la maggior parte delle persone che soffrono di diabete può guidare senza alcun pericolo. Un’eventuale restrizione alla guida, dovuta all’incapacità del soggetto diabetico di condurre un veicolo a motore, può dipendere solo da una valutazione medico legale individuale.

Anche l’iter burocratico, per ottenere o rinnovare la patente ai soggetti diabetici, è più semplice rispetto al passato.

Chi è affetto da diabete di tipo 1 o 2 e vuole conseguire, o rinnovare, le patenti A, B, BE e sottocategorie deve, innanzitutto, rivolgersi ad uno specialista diabetologo operante presso le strutture pubbliche, o private accreditate, o convenzionate, e prenotare una visita.

Lo specialista dovrà effettuare una valutazione complessiva del soggetto. E indicare le condizioni del paziente con particolare riguardo alle sue capacità di guidare.

Dovrà, inoltre, suggerire se rilasciare la patente di guida per l’intero periodo di validità. O prevedere una scadenza anticipata.

All’esito della visita, dovrà rilasciare al paziente un certificato che attesti l’eventuale rischio alla guida. Con questo certificato di idoneità alla guida, il paziente dovrà poi recarsi alla normale visita per il rilascio, o il rinnovo, della patente prevista presso l’ASL, o presso gli altri uffici abilitati alle pratiche auto. E si pensi, in quest’ultimo caso, ad autoscuole o ad agenzie automobilistiche.

Qualora, invece, lo specialista ravvisi un alto rischio, dopo aver compilato il certificato, potrà decidere di demandare il caso alla Commissione Patenti.

Per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE e DE i diabetici dovranno, invece, essere sempre sottoposti a visita presso la Commissione Medica Locale (Commissioni Patenti).

Per il rinnovo della patente, il Medico Diabetologo dovrà sempre valutare il rischio per la sicurezza alla guida. Rischio che può essere basso, medio oppure elevato. A seconda della valutazione, la patente di guida potrà essere rinnovata per un numero determinato di anni.

Ad esempio, se il diabetologo ha valutato come basso il rischio per un determinato soggetto, il rinnovo della patente dal medico monocratico avverrà per un numero di anni equiparabile ai soggetti non diabetici. Se, invece, il diabetologo ha valutato come medio il rischio per la sicurezza alla guida, il rinnovo della patente avverrà per un numero di anni inferiore.

Qualora il rischio, invece, risulti elevato, l’automobilista diabetico non avrà il rinnovo della patente.