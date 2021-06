Dopo aver effettuato le analisi del sangue emerge un colesterolo alto? Allora bisogna fare attenzione alla dieta e apportare qualche modifica. Grazie infatti ad una dieta sana ed equilibrata si può eliminare il colesterolo cattivo dal corpo e inoltre chi soffre di colesterolo alto non deve assolutamente rinunciare a questi due cibi prelibati.

Cosa evitare

Partiamo con una mini introduzione su cosa bisogna evitare di mangiare. Per poi soffermarci su cosa, invece, è possibile mangiare e in che modo bisogna farlo. Perché anche il modo in cui si cucinano le cose è importante. Secondo le raccomandazioni istituzionali in materia, bisogna dunque evitare i cibi con grassi saturi di origine animale, quindi ad esempio burro, lardo e strutto. Evitiamo anche gli insaccati che hanno quantità elevate di grassi. Vediamo però invece cosa si può mangiare.

Chi soffre di colesterolo alto non deve assolutamente rinunciare a questi due cibi prelibati

Si potrebbe fare confusione e su ogni cibo che si cucina si potrebbero avere dei dubbi se si può mangiare oppure no. Vediamo ora due cibi che si possono tranquillamente mangiare.

Il primo è il pesce. Infatti si dovrebbe consumare 2 o 3 volte a settimana. È possibile mangiarlo grazie alla sua speciale composizione del grasso. Ovviamente, come abbiamo scritto sopra, è importante come lo si cucina. Quindi scegliamo di cuocerlo ad esempio alla griglia, al vapore e al cartoccio. Assolutamente da evitare è la frittura.

Anche questo cibo va bene

Anche la carne si può tranquillamente mangiare. Bianca o rossa che sia. L’importante è scegliere dei tagli magri e non quelli con troppo grasso. Anche qui il modo in cui si cucina è importante. Infatti se si cucina il pollo ricordiamo di rimuovere la pelle e per la carne rossa eliminiamo tutto il grasso visibile prima della cottura.

Quindi quello che è molto importante è analizzare bene la propria dieta e rimuovere alcuni cibi oppure modificare il modo di cucinarli.

Approfondimento

