A chi spetta il dovere di assistere un genitore ormai anziano e bisognoso di cure? Come funziona in questi casi, quali sono le responsabilità dei figli o dei familiari vicini? Sono molte le questioni familiari che ingenerano forti controversie tra parenti e persone care. In questa breve guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa illustreranno quello che dice la legge su chi si deve prendere cura dei genitori anziani.

Quali sono gli obblighi dei figli verso i genitori secondo la legge

Quando un genitore inizia ad accusare i primi problemi legati all’età, si pone spesso la questione relativa al dovere di cura da parte dei figli. La disponibilità dell’uno non coincide sempre con quella dell’altro. A volte la divisione dei ruoli tra fratelli non segue il principio di equità, ma si basa principalmente sulla maggiore o minore disponibilità di ciascuno. Ebbene, in circostanze simili spesso accade che i familiari si domandino chi si deve prendere cura dei genitori anziani effettivamente. A tal proposito, alcune risposte sono rinvenibili all’interno del codice civile e potrebbe essere utile conoscerle. Dal punto di vista normativo, è bene specificare che gli obblighi di assistenza di un figlio verso i genitori riguardano la sfera economica e materiale. Questo significa che non si pongono in esame le questioni affettive o morali che l’aspetto della cura implica.

Quando si verifica il reato di abbandono

Fatte queste premesse, per capire chi si deve prendere cura dei genitori anziani è opportuno verificare alcuni aspetti. Per prima cosa è necessario verificare quali siano effettivamente le condizioni in cui i genitori versano. Il loro stato di salute o quello economico non permette loro di vivere dignitosamente? Ebbene, se la risposta a tale interrogativo è positiva, allora il figlio ha il dovere di prendersi cura del genitore. Scatta quindi l’obbligo di prestare le cure necessarie alla sopravvivenza del genitore sia sul piano economico che su quello medico-sanitario. In casi simili i figli hanno il dovere di versare gli alimenti in base alla disponibilità di ciascuno.

Ciò vale se il genitore è solo o se il coniuge di questi non può prendersene cura per diverse ragioni. Nel caso in cui i figli on assolvessero a tale dovere di versamento degli alimenti, questi potrebbero ricevere un’accusa per reato di abbandono. Questo è quanto stabilisce l’art. 591 del codice penale circa l’abbandono di persone incapaci per malattia o questioni economiche. Tale accusa si ritiene valida se si presenta un effettivo pericolo per il genitore in stato di abbandono. Il reato di abbandono diviene tale solo se si palesa un effettivo pericolo di vita per la persona o una grave necessità.

Un aspetto da non trascurare riguarda la richiesta degli alimenti. Questo sostegno, infatti, lo può richiedere esclusivamente il genitore, non già uno dei figli. Quindi, se un figlio si prende cura del genitore e l’altro no, il primo non può muovere un’accusa verso l’altro per abbandono. Ecco dunque gli aspetti principali della legge su chi si deve prendere cura dei genitori anziani.

