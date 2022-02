Il cancro è ancora oggi il nemico numero uno della nostra salute. Ogni anno, in Italia, i medici diagnosticano circa 377.000 nuovi tumori, di cui molti, purtroppo, maligni. Oggigiorno, però, la ricerca ha fatto passi da gigante, che possono farci ben sperare nel prossimo futuro.

Una cosa, su cui i medici sembrano concordare, è che i tumori sono molto diversi tra loro. Per questo, ogni caso va trattato in modo differente. La personalizzazione della terapia oncologica sembra essere una delle chiavi con cui vincere la lotta contro il cancro.

Tra i fattori determinanti in quest’ottica c’è, senza dubbio, quello anagrafico. A seconda dell’età in cui un paziente si ammala di tumore, può cambiare il trattamento più efficace.

Per esempio, dei ricercatori americani avrebbero scoperto che chi si ammala di cancro al colon prima e dopo i 50 anni reagisce diversamente alle cure. Con i dati ottenuti, sarebbe possibile determinare la cura migliore contro questo tumore particolarmente aggressivo, in base all’età della diagnosi.

I tumori dei giovani non sono uguali ai tumori di mezza età

Un nuovo studio, condotto presso la prestigiosa School of Medicine del Mount Sinai Hospital (New York), pare aver scoperto importanti novità nella lotta al cancro. Gli studiosi hanno cercato di scoprire le differenze tra un cancro sviluppato prima e dopo i 50 anni di età.

La ricerca ha confrontato i genomi di 14 tipi di tumore, che colpiscono sia under che over 50. Il campione di riferimento contava, nel complesso, più di 5.000 pazienti.

La conclusione, a cui sono arrivati i ricercatori, è che i tumori giovanili andrebbero curati diversamente da quelli diagnosticati in età più avanzata. Questo perché il sistema immunitario dei giovani reagirebbe in modo differente da quello dei più anziani.

Chi si ammala di cancro al colon dopo i 50 anni potrebbe curarlo grazie a questi farmaci

Dunque, in base all’età della diagnosi di cancro, dovrebbe cambiare anche la risposta del corpo ai farmaci utilizzati per curarlo. È questo il caso del tumore al colon, uno dei più temuti, in quanto particolarmente diffuso e (ancora oggi) fatale.

Secondo i ricercatori, i farmaci anti-BRAF, usati per contrastare la mutazione del gene BRAF (concausa del tumore al colon), potrebbero funzionare bene negli over 50. Al contrario, nei tumori al colon diagnosticati in giovane età, gli stessi farmaci non darebbero i benefici sperati. La tendenza si inverte, invece, in caso di tumore alla pelle. In questo caso i farmaci anti-BRAF funzionerebbero per le diagnosi giovanili, mentre risulterebbero quasi inefficaci negli over 50.

