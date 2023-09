Chi saranno i fortunati che guadagneranno più soldi la prossima settimana? Ecco cosa dicono i tarocchi, potete riconoscervi anche dai segni zodiacali

La tarologia e l’astrologia sono metodi di divinazione sempre più diffusi, benché in ogni epoca regnanti, statisti, uomini d’affari si siano affidati agli arcani, anche per prendere le giuste decisioni finanziare. O per conoscere l’esito delle proprie imprese o conseguire vincite al lotto.

Da oriente a occidente, i sistemi divinatori non si contano. Nel bacino del Mediterraneo, dal medioevo in poi, si sono diffuse moltissimo quelle carte divinatorie definite come Tarocchi. In realtà, questo sistema di conoscenza del futuro affonda le radici in epoche ancora più remote. Alcune fonti sostengono che essi nascano dalle tavole prodotte nell’antico Egitto, sacre al Dio Thoth. È peraltro ormai noto, che nell’epoca attuale, in Cina, sulle strade delle grandi capitali finanziarie, persino i broker ricorrano sovente a cartomanti e sensitivi, posizionati in ogni angolo.

Ecco dunque chi saranno i fortunati che, secondo questa stesura collettiva settimanale, che contempla il periodo che va da domenica 3 al 10 settembre, potranno godere di un’abbondanza inaspettata. Nella stesura verrà evidenziato quale tipologia di persona è candidata a tanta ricchezza e privilegio, poiché i tarocchi sono in grado di dare svariati dettagli su tipologie fisiche, caratteriali e segni zodiacali. Le previsioni assumono più forza quando si rileva una grande concentrazione di Arcani Maggiori, le Guide del Fato.

Chi saranno i fortunati che guadagneranno più soldi, una giovane imprenditrice

Il 9 di denari, tra gli arcani maggiori, oltre a rappresentare una donna bruna, di età relativamente giovane, single ed economicamente indipendente. Si tratta di una lama molto simile all’Arcano Maggiore dell’Imperatrice, che annuncia imprese fortunate, creatività e successo nel lavoro. Una delle persone che saranno baciate dalla fortuna, la prossima settimana, sarà certamente una donna di età non superiore ai 40 anni, probabilmente libera professionista. Affiancata dall’Arcano maggiore della Ruota della Fortuna, questa persona potrebbe beneficiare di guadagni improvvisi, promozioni inaspettate, incremento fortuito della propria clientela. E perché no, anche una piccola vincita al gioco.

Tra i baciati della fortuna, c’è un uomo di questo segno

Accanto all’Arcano Maggiore del Papa, che parla di un uomo maturo, che probabilmente ricopre un ruolo di prestigio, anche in campo accademico, appare un Dieci di Denari, l’Arcano della Morte e il 10 di coppe. Qualcuno potrebbe conseguire l’agognata pensione, una forma di tranquillità finanziaria e appagamento, da vivere con serenità in famiglia. Un Re di Coppe, con l’Arcano del Bagatto, quello del Matto e del Mondo, chiude un ciclo lavorativo importante della propria vita. Quest’uomo può appartenere ad un segno d’acqua, come Cancro, Pesci o Scorpione, ed è destinato ad una buona soddisfazione finanziaria, grazie alla presenza del 6 di Denari. Una scelta dettata più dall’istinto che dal raziocinio (Arcano del Matto) si rivelerà vincente.

Ecco chi riuscirà a sbloccare un’eredità

L’Arcano della Papessa, quando affiancato da quello dell’Appeso, annuncia l’arrivo dell’eredità di una parente defunta, una donna anziana. Si tratta di un’eredità che deve essere stata osteggiata o oggetto di conflitto, poiché appaiono anche gli Arcani del Diavolo, della Giustizia, e della Luna. Forse, lungo tempo è passato prima della risoluzione di questa controversia. A beneficiare di quest’eredità cospicua, sarà una Regina di Denari. Ovvero una donna probabilmente bionda o dal capello chiaro, appartenente ad un segno di Terra: Capricorno, Toro o Vergine.