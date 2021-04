Con l’arrivo del caldo e del sole la nostra alimentazione deve virare su cibi nutrienti ma leggeri. Anche se l’estate è la stagione più amata dell’anno ci si sente sempre un po’ stanchi e affaticati. Al primo posto c’è l’acqua, se ne dovrebbero bere almeno due litri al giorno. Con il caldo si suda molto e l’acqua che si perde deve essere integrata rapidamente proprio per non sentire quello stato di spossatezza. Subito dopo si deve stare attenti alla cura dell’alimentazione. Andiamo a vedere cosa mangiare per stare in forma. Ecco perché chi sa mangiare bene con i cibi giusti non sta male d’estate e acquista favolose energie da dedicare a questa bella stagione.

Gli alimenti da consumare nella giornata

In questo periodo si consiglia di diminuire il più possibile la carne, in particolare quella rossa e soprattutto tutto ciò che sono salumi e insaccati. Si può assumere carne bianca che è più leggera soprattutto quella di pollo che contiene un ricco contenuto proteico. Scegliere il pesce al posto della carne è più leggero e si digerisce velocemente. Tra l’altro questo alimento si dovrebbe assumere tre volte a settimana anche d’inverno. È un alimento con il quale si può anche esagerare con le quantità per la sua alta digeribilità. È preferibile scegliere il pesce azzurro che contiene gli omega 3.

La magia della frutta e della verdura

Consumare la frutta e la verdura vuol dire assumere vitamine e sali minerali che contribuiscono a far sentire in forza. Mangiare frutta e verdura più volte al giorno, questa è la cosa da fare per evitare crisi di stanchezza. Con la frutta si può fare merenda e colazione oltre che mangiarla dopo i pasti. Il cocomero e il melone hanno molta acqua. Poi ancora ci sono fragole, ciliegie, pesche, albicocche e fichi. Si possono fare belle macedonie di frutta. Non si deve dimenticare poi la verdura, soprattutto quella cruda, leggera e ricca d’acqua. In questo modo si farà il pieno di vitamine, minerali e antiossidanti.

Insomma, se si riuscirà a mantenersi leggeri nutrendosi in questo modo, il caldo lo affronteremo nel migliore dei modi. ProiezionidiBorsa consiglia, provare per credere.